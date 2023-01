"Malvada, salvaje y perdida": las explosivas declaraciones de Pamela Anderson en su documental y sus memorias

Allá por 1995, Pamela Anderson (55 años) era una de las chicas de moda del show business. La canadiense llevaba tres años dando vida a la socorrista C.J. Parker en Los vigilantes de la playa, había aparecido varias veces en la portada de Playboy y figuraba entre las famosas más deseadas del planeta.

Durante una noche de fiesta en el club Sanctuary de Hollywood, del que era copropietaria, se cruzó en su camino el músico Tommy Lee (60), baterista de la banda Mötley Crüe. A primera vista surgió el flechazo entre ellos. De hecho, la pareja se casó en una playa de Cancún, apenas cuatro días después de tener su primera cita.

"Pam y yo nos fuimos cinco días en barca por el lago Mead", contó Lee sobre su viaje de novios. "Como de costumbre, llevé mi cámara de vídeo. No pretendíamos hacer una película porno, solo documentar nuestras vacaciones. La vimos una vez después de haber vuelto a casa y luego la guardamos en nuestra caja fuerte", relató.

Pero no todo era color de rosa en la pareja. Poco después de que nacieran sus hijos Brandon Thomas Lee, en mayo de 1996, y Dylan Jagger Lee, en diciembre de 1997, Anderson solicitó el divorcio. "Pamela y yo peleábamos todo el tiempo", escribió Lee en sus memorias. "Intentar criar a nuestros hijos, continuar con unas carreras que nos consumían, hacer que funcionara una nueva relación y lidiar con el bombardeo incesante de sandeces en la prensa fue un reto mayor de lo que jamás hubiéramos esperado".

Tras varios años de idas y venidas, en los que la actriz llegó a denunciar a su marido por malos tratos y el músico fue condenado a seis meses de prisión, decidieron tomar caminos separados. A principios de 2022, la cadena Hulu estrenó una miniserie, Pam & Tommy, que cuenta los primeros días de su matrimonio y el escándalo de la sextape privada que un electricista que estuvo trabajando en la mansión de la pareja (y que se sintió humillado por ellos) robó de su casa y publicó luego a traición.

Cuando Anderson y Lee se enteraron de lo que había pasado, cientos de copias de su vídeo porno circulaban ya por todo el país. La actriz no participó en ese proyecto, pero en el mes de marzo sorprendió a sus fans anunciando a través de su perfil en Instagram que estaba preparando para Netflix un documental sobre su vida, en el que prometía "contar la historia real" del escándalo. "Mi vida", comienza la publicación sobre Pamela, a love story, que lleva varios años gestándose. "Mil imperfecciones. Un millón de percepciones erróneas. Malvada, salvaje y perdida. Nada a la altura (solo puedo sorprenderte). No una víctima, sino una superviviente".

Recientemente, la actriz y modelo señaló que no había visto el documental, ni tampoco tenía intención de hacerlo. "He dado acceso completo a mis archivos y diarios y espero que, a través de la total transparencia, tenga sentido para alguien", aseguró sobre un proyecto que abordará temas como su tormentoso romance con Lee, su rol protagonista en la obra de Broadway Chicago a principios de 2022 -un papel que diez años antes rechazó para cuidar de sus hijos-, la verdadera relación que mantiene con sus dos retoños -quienes por lo visto la convencieron para "contar su historia en sus propios términos"-, o qué sintió al descubrir que Hulu preparaba una serie sobre uno de los episodios que más mella ha hecho en su salud mental y que en el año 2000 la llevó a entrar en el Libro Guinness de los Récords al convertirse en la estrella más descargada de Internet.

"Pamela lleva puesto el corazón sobre la manga, no solo en cuanto a sus relaciones, sino en todas las cosas de su vida", ha comentado el director del proyecto, Ryan White. "Todos sus maridos forman parte de su historia, así que ellos están en nuestra película, incluido el más reciente -a principios de 2022, Anderson se divorció de su guardaespaldas, Dan Hayhurst, tras 13 meses de matrimonio-. Y no importa cuántas veces no haya funcionado la cosa, ella sigue siendo una romántica empedernida y buscando el amor verdadero, en todos los sentidos".

El documental, coproducido por su hijo Brandon, se estrenará el día 31 de enero, coincidiendo con el lanzamiento de un libro de memorias (Love, Pamela) en el que la explosiva rubia abordará su dura infancia en la canadiense isla de Vancouver, y se analizarán los vaivenes de una carrera que comenzó el día que las cámaras que cubrían un partido de béisbol la descubrieron sentada en las gradas, vestida con una camiseta de Labatt.

Después de que esta marca de cerveza la fichase como embajadora, la actriz y modelo fue lanzada al estrellato y se convirtió en símbolo sexual. "La Pamela Anderson que creemos conocer fue fruto de la casualidad y no de un cuidadoso cultivo", anunció en su web el sello que lanzará el libro, Harper Collins. "Love, Pamela cuenta su verdadera historia: la de una chica de pueblo enredada en su propio sueño".

A medida que aumentaba la popularidad de Anderson, lo hacía también el interés de cierto sector de la prensa sensacionalista empeñado en destruir la imagen y dañar la autoestima de las celebridades. "Pamela siguió adelante con gracia", apostillan los editores, "encontrando refugio en su amor por el arte y la literatura, y se convirtió en una madre devota y activista. Ahora, tras regresar a la isla de su infancia, Pamela cuenta su historia, la de un espíritu libre e irreprimible que vuelve a casa y se descubre a sí misma a cada paso".

