Pamela Anderson se separa de su quinto marido a los 12 días de casarse

Hace dos semanas, la actriz Pamela Anderson (52 años) anunciaba a todo el mundo que se había casado con el productor de Hollywood, Jon Peters (74), en una ceremonia íntima en Malibú (California). Un matrimonio, el quinto para ambos, que ha durado tan solo 12 días.

Después de que saltara la noticia en los medios internacionales, la intérprete ha enviado un comunicado a Hollywood Reporter en el que confirma la separación. "Ha sido conmovedora la acogida de mi unión con Jon. Estaríamos muy agradecidos de contar con vuestro apoyo mientras nos tomamos un tiempo separados para reevaluar lo que queremos de la vida y el uno del otro. La vida es un viaje y el amor es un proceso".

La actriz de Los vigilantes de la playa se reencontró hace unos meses con Peters después de más de 30 años, cuando ambos estuvieron saliendo una temporada tras conocerse en la mansión Playboy.

Pamela Anderson, en un evento. Gtres

"Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad", ha sentenciado la maniquí en su misiva.

El pasado verano, la intérprete estrenaba soltería. La modelo canadiense anunciaba en su perfil de Instagram que su historia de amor con el futbolista Adil Rami (34) había terminado. Después de dos años de relación, Pamela descubría que el jugador del Olympique de Marsella llevaba una doble vida. "Los dos últimos dos años de mi vida han sido una mentira, me ha engañado", comenzaba diciendo en un largo mensaje.

No era la primera vez que la pareja rompía, aunque esa fue la definitiva. En 2018, de acuerdo al portal Page Six, la activista en favor de los derechos de los animales, dejó al ex jugador del Valencia y del Sevilla porque no quería interponerse entre él y sus mellizos, Zayn y Mad, fruto de su relación con la modelo francesa Sidonie Biémont. Precisamente, con ella, su ex mujer, Pamela Anderson hablaba antes de poner fin a su relación con el deportista. "Me alegro de haber hablado con su ex. Él le mintió a ella sobre todo también. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Él no puede hacernos daño más", escribía en las redes sociales.

En su extenso mensaje, la maniquí, mito sexual de los años 90, no desvelaba la identidad de la otra mujer pero destacaba los comentarios que hacía Adil respecto a otros compañeros de profesión que engañaban a sus mujeres. "Solía burlarse de otros jugadores que tenían amantes a la vuelta de la esquina. Él los llamó monstruos. Pero peor, mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar así el corazón de dos mujeres? Y estoy seguro de que había otras. Él es el monstruo", señalaba.

Según la ex vigilante de la playa, el jugador era bastante posesivo. Siempre quería que le acompañara y le obligaba a subir fotos con él en su cuenta de Instagram. También le pedía que le enviara vídeos cuando salía. "Siempre fue difícil porque no confiaba en mí, le faltaba confianza en sí mismo. Quería que siempre estuviera a su lado o que le enviara un vídeo donde quiera que estuviera para saber con quién estaba. Aprendí a aceptarlo como normal ", confesaba.

Pamela Anderson y Adil, en su primera aparición pública como pareja. Gtres

Para ilustrar esas fuertes acusaciones, Pamela Anderson escogía una foto tomada el 19 de mayo en la 28ª ceremonia de fútbol de la UNFP que tuvo lugar en el Pavillon d'Armenonville en Boulogne-Billancourt. Era la primera vez que la pareja posaba en una alfombra roja. Ambos parecían enamorados y más cómplices que nunca.

El romance de Pamela Anderson y Adil Rami comenzó en mayo de 2017, tras conocerse en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Con esta relación, la intérprete estuvo viviendo una segunda juventud. El jugador del Olympique de Marsella es 18 años más joven que ella. "El mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante. Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo", comentaba la actriz al periódico Daily Mail.

[Más información: Qué fue de Pamela Anderson, la ex vigilante de la playa que fue 15 veces portada de 'Playboy']