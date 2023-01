Los plácidos 60 años de Juan y Medio, el soltero de oro: su hermética vida amorosa y un 'refugio secreto' en Almería

Juan y Medio es un acontecimiento televisivo en sí mismo. El mítico presentador, todo un emblema en Canal Sur TV, la cadena andaluza por excelencia, cumplió el 15 de diciembre de 2022 60 plácidos y espléndidos años. Una fecha redonda y clave en su trayectoria vital. El almeriense lleva varias décadas asomándose en los hogares españoles y es uno de los rostros más consolidados, codiciados y veteranos en el mundo audiovisual.

En este 2023 recién estrenado, Juan y Medio alcanza los 14 años al frente de uno de los programas más sólidos, exitosos y queridos en Andalucía: La tarde, aquí y ahora, un espacio dedicado a la tercera edad que ha dejado momentos entrañables que ya forman parte de la historia de la televisión en España. Sea como fuere, el comunicador es un valor seguro que lleva anclado al canal desde comienzos del nuevo milenio.

A lo largo de todos estos años ha contado con multitud de programas que lo han enraizado al público como nunca. Juan y Medio ha sido y es el sello de la cadena pública. Para más inri, este 2022 triunfó en TVE con el programa Dúo increíbles. Esa imagen de hombre afable, campechano, cercano, ese yerno que toda suegra querría tener en casa, cuenta con una vida personal, familiar y amorosa muy discreta, acorazada. Hermética, se diría.

El comunicador andaluz en el bautizo del hijo de Elena Furiase, en Madrid, en noviembre de 2021. Gtres

Juan y Medio lleva una vida muy de puertas para adentro. Hace muchos años, tomó la decisión de separar su parcela pública de la íntima, y lo ha cumplido a rajatabla. De hecho, pocos y muy manidos datos se conocen de su lado más personal. Desde 1999, lo acompaña una suerte de rumor que, lejos de confirmarlo, él lo desmintió con contundencia: su supuesto romance con Lolita (64).

"Es un amor, lo quería mucho, pero lo tuvimos que dejar porque en la moto de Juan cabían más (mujeres)", confesó la hija de la magna Lola Flores en una entrevista. Extremo que obtuvo una réplica inesperada por parte del comunicador: "He leído ahí algo referido a mí que en absoluto es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado, y ya verlo aquí me ha dejado... No es cierto".

Sobre el amor, Juan y Medio extendió, cuando despegó su proyección pública, un manto protector, pesado e insondable. Nunca ha dicho abiertamente que tiene pareja o ha hablado de cómo o con quién vive. Las veces que ha abordado el tema de marras lo ha hecho con gran sentido del humor y un punto de sarcasmo: "A todo el mundo le gusta sentirse especial. Ahora estoy más formal, tengo novia y me voy a casar pronto".

¿Cómo es el Juan y Medio alejado de los focos? ¿Cómo es el hombre por encima de la estrella televisiva? ¿Qué vida hace en su Lúcar natal, ese municipio almeriense en que nació, se crio y un día conformó su refugio secreto y más especial? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta a alguno de estos interrogantes.

Juan y Medio y su compañera de programa en 'La Tarde', Eva Ruiz, en un acto público en 2017. Gtres

Pocos conocen que se licenció en Sociología y Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), y que, incluso, llegó a ejercer la abogacía durante unos cuantos años.

Siempre que puede, y sus compromisos profesionales se lo permiten, Juan y Medio se escapa a su Lúcar, a Almería. Se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que su vida se escribe entre Sevilla -donde graba su espacio, La tarde, aquí y ahora, en los estudios de La Cartuja- y su lugar de nacimiento. Los fines de semana hace el petate y se va a encontrarse consigo mismo, un viaje a sus raíces, a su infancia.

"Yo donde descanso y estoy con mi familia es en Lúcar. Somos una comunidad muy pequeña, de 500 habitantes, y me dedico cada verano a recorrer las veredas y bañarme en las albercas de mi infancia. Te hablo de un pueblo que se autoabastece con sus huertas, sus huevos, su agua. No es sitio de paso. El que va es porque quiere. Es un pueblo de sierra y noches frescas", confesó en una charla con La voz de Almería.

"Los mayores de allí son los padres de mis amigos y de la novia que tuve y de la chica que me gustó. Soy padrino de algunos de los niños, arbitro partidos. Allí hago una vida como uno más, porque lo soy. Tengo una jaca y monto con mi padre que me va contando cosas", añadió. Su progenitor, desgraciadamente, falleció en febrero de 2015, pero por él sigue, con más ahínco, volviendo a su hogar de siempre.

Explica una fuente a EL ESPAÑOL que hace "cerca de 15 años" Juan y Medio se construyó su propia casa, una residencia en el centro del pueblo, con cuadra y picadero de caballos. Cuentan a este medio que Juan y Medio es uno más en Lúcar, un familiar más. No solamente en este municipio: también en los pueblos de alrededor, como Olula del Río, donde se confía que suele frecuentar una de las librerías más emblemáticas del municipio olulense.

Hace un tiempo, el popular presentador reconocía, en una entrevista con Rosa Villacastín, que lo de no tener hijos había sido, quizá, un rasgo de responsabilidad: "No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan y medio (@juan.ymedio)

Dato curioso el que sigue. Parece que la alergia al compromiso es algo genético en su familia, porque de los cinco hermanos que son, sólo una ha tenido hijos. "A nivel funcional somos un desastre porque tampoco hemos tenido parejas de vivir en la misma casa y eso es porque nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo, cuando me siento a la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia".

Más allá de esa gran familia, nadie de su entorno es capaz de responder abiertamente sobre si Juan y Medio tiene en la actualidad pareja sentimental. Donde sí se explayan es en la vertiente profesional. "Si es que él lo hace todo y no hay programa que no presente", ha sido la frase que más se ha escuchado de un tiempo a esta parte sobre el almeriense.

No en vano, condujo, de forma ininterrumpida y siempre con el respaldo de la audiencia, hasta 2019 tres programas a la vez: La tarde aquí y ahora, su colaboración en Yo soy del sur y el buque insignia de Canal Sur desde el año 2004, Menuda Noche. En 2009, se canceló este mítico y último programa. Meses antes, saltaba la supuesta escandalosa cifra que habría cobrado Juan en el ejercicio de 2017: 5,4 millones de euros por los espacios La tarde aquí y ahora, Yo soy del sur y Menuda noche.

Los datos salieron a la luz como resultado de la investigación de la periodista Ana Ordaz, quien pasó años exigiendo datos sobre la televisión pública andaluza para su Trabajo Fin de Máster. Así las cosas, Indaloymedia S.L -la productora de Juan y Medio que lo convirtió en uno de los principales contratistas de la RTVA- se embolsó cerca de 31 millones de euros del 2013 al 2018, casi un tercio del presupuesto en producción contratada.

El mundo audiovisual es el principal negocio de Juan y Medio, pero no el único. También obtiene pingües ganancias a través del ganado y su nombre aparece en una empresa ya desaparecida del Registro Mercantil: la Compañía de Amigos Productores de Ruinas Astronómicas. Sea como fuere, no cabe duda de que Juan y Medio, a sus 60 años, se ha convertido en el gran soltero de oro del panorama audiovisual español.

