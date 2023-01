La enfermedad de Adele que a menudo la obliga a caminar a gatas

19, 21, 25 y 30. No, no se trata de los números premiados en el último sorteo de la Primitiva, sino de los discos que han llevado a Adele (34 años) a ser considerada una de las grandes estrellas internacionales de la música actual, gracias a temas como Rolling in the deep, Someone like you o Hello.

Estas canciones estaban incluidas en los setlist de las diferentes actuaciones que tenía programadas la cantante londinense en Las Vegas, concretamente en el Caesars Palace Colosseum, aunque para su desgracia la última noticia surgida de estos conciertos no tiene nada que ver con el éxito, sino con su salud. Eso sí, la artista se lo está tomando con relativo humor: "Llevo cuatro días andando a gatas".

La razón de todo ello está en "una ciática muy fuete", según aseguró la propia Adele, quien mostró una evidente cojera sobre el escenario en algunas de dichas actuaciones en Las Vegas, nada raro en este tipo de dolencias, originadas en la irradiación que genera el nervio ciático, situado en la parte baja de la espalda, hacia las caderas, los glúteos y las piernas.

La ciática suele aparecer cuando algún elemento de nuestro organismo oprime el propio nervio ciático, causando dolor y una sensación de entumecimiento en las piernas. Eso sí, la buena noticia para Adele y para todos los pacientes con esta afección es que el problema se suele resolver con tratamientos que no implican el paso por el quirófano.

Problema conocido

No es la primera vez que los problemas físicos ponen obstáculos en la carrera artística de Adele. A las dificultades en sus cuerdas vocales hay que sumarle una hernia discal que la obligó a ser operada con 15 años. Este pudo ser el prólogo de los problemas que sufre actualmente en dicha zona y una de las razones que explican su gran cambio físico de estos últimos años, llegando a perder hasta 45 kilos. Este notable adelgazamiento ha favorecido que sufra menos dolores de espalda, una afección con la que afirma llevar conviviendo "media vida".

Como decíamos en líneas anteriores, solo en los casos más severos los problemas de ciática obligan a pasar por el quirófano. La combinación de medicamentos, ejercicio físico y tratamiento de fisioterapia, centrado fundamentalmente en liberar la opresión del nervio ciático, suelen dar resultados más o menos inmediatos y mejoran notablemente la rutina diaria del paciente, aunque en algunos casos hay que esperar hasta más de un mes para sentir dicha mejoría, por lo que Adele podría seguir sufriendo esa cojera tan molesta en sus próximas actuaciones.

De todas formas, si el problema persistiera y la cantante británica llegara a presentar síntomas como una debilidad muscular grave o incluso problemas en el funcionamiento del intestino o la vejiga los médicos sí que podrían optar por una operación, una alternativa que se ha mostrado realmente eficaz, especialmente cuando el origen del dolor está relacionado con alguna hernia discal.

Este asunto viene a completar las anécdotas poco agradables que han rodeado a la gira de Adele por Las Vegas. Hace justamente un año se vio obligada a cancelar el inicio de estas actuaciones, anunciando unas reprogramaciones que no sentaron especialmente bien entre sus fans, sobre todo cuando los precios de las entradas se dispararon. Inicialmente, el ticket más caro estaba en los 4.500 euros para espectadores VIP, un coste que se ha incrementado hasta los cinco millones de dólares.

