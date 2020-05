De Adele a Chicote: las pérdidas de peso más radicales de los famosos

Adele (32 años) está irreconocible tras perder 70 kilos. Después de dar un giro de 180 grados en su vida y optar por una alimentación más sana, la artista británica presume ahora de una nueva imagen mucho más delgada y sana. Sin embargo, la intérprete de Hello no ha sido la única famosa que ha protagonizado una gran transformación física. Presentadores, actores, cantantes y celebrities también dieron un golpe de timón a su aspecto personal, plantaron cara a la báscula y, gracias a una dieta controlada, han logrado situarse en un peso más saludable.

1. Adele

Adele en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 70 kilos.

Tras dar a luz a su hijo Angelo en 2012, Adele decidió dar un cambio radical a su imagen. Durante años había sido elogiada por ser una mujer curvy que huía de los estereotipos de belleza que imperaban en el mundo de la música, pero tras su embarazo optó por una vida mucho más sana.

Entonces se puso en manos de la entrenadora personal Camila Goodis, que la ayudó a llevar una alimentación mucho más equilibrada y a realizar una serie de ejercicios para mantenerse en forma sin salir de casa. Ocho años después ha logrado perder más de 70 kilos y el resultado se puede apreciar en las últimas fotografías que ha compartido en sus redes sociales y en sus escasas apariciones públicas.

2. Kiko Rivera

Kiko Rivera en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 42 kilos.

Hace dos años, Kiko Rivera (36) tomó la decisión de llevar a cabo un drástico cambio de imagen y perder los kilos que le sobraban. Siguiendo el ejemplo de su prima Anabel Pantoja (33) (que había experimentado un cambio similar meses atrás), el Dj se colocó una banda gástrica a finales de 2017, abandonó las comidas hipercalóricas, optó por un régimen blando a base de muchos purés y sopas (alimentos que se digieren de la mejor manera posible), y comenzó a hacer ejercicio.

¿El resultado? En un año logró perder más de 42 kilos y ya notaba efectos positivos en su salud: "Estoy mejor que nunca. Me canso menos, la gota está llegando a desaparecer, el azúcar me ha bajado, no me duelen las piernas al despertarme...", aseguró Kiko en una entrevista.

3. Alberto Chicote

Alberto Chicote en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 40 kilos.

Tras su participación en el espacio En forma en 70 días hace dos años, Alberto Chicote (50) comenzó a experimentar una gran transformación física. Al terminar el programa ya había logrado perder 20 kilos en solo dos meses, por lo que decidió continuar ese camino y optar por una vida mucho más sana.

Doce meses después reapareció para presentar ¿Te lo vas a comer?, el nuevo proyecto en el que estaba inmerso, y tras perder más de 40 kilos podía presumir de lucir una figura mucho más delgada y tonificada. "Yo no hacía ejercicio, no mantenía unos hábitos de ejercicio constantes. Pero cuando tienes que hacerlo cada día, te das cuenta de que solo es cuestión de ponerse", explicó en una entrevista.

4. Jonah Hill

Jonah Hill en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 40 kilos.

En 2011 el actor Jonah Hill (36) comenzó un estricto régimen para cambiar su vida, perder peso y llevar una vida mucho más sana. A los pocos años era evidente su su transformación y presumía orgulloso de su nueva vida sana. Hasta que en 2015 tuvo que volver a subir de peso para interpretar un papel en War Dogs.

Una recaída en su lucha contra la báscula que no se volvió a repetir. Tras su participación en la película, el actor se puso en manos de un nutricionista que lo sometió a un estricto régimen de ejercicios y de alimentación (incluso tenía que llevar un diario de comidas). Ahora ha perdido más de 40 kilos y luce una imagen delgada y tonificada que nada tiene que ver con la de sus inicios en Hollywood.

5. Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 30 kilos.

Durante años Anabel Pantoja ha estado batallando contra la báscula para conseguir una figura mucho más delgada. Su primer éxito lo logró en 2017 gracias a la colocación de una banda grástica con la que perdió más de 30 kilos.

Sin embargo, este tipo de procedimientos no son milagrosos y para no recuperar el peso perdido es necesario ser muy constante con la alimentación y el ejercicio. Algo que no hizo la colaboradora de Sálvame, según ella misma confesó. Con el paso del tiempo volvió a coger algunos kilos, por lo que el año pasado decidió finalmente someterse a varias dietas, se reajustó la banda gástrica y se puso en manos de varios entrenadores personales con los que ha logrado decir adiós a parte de esos kilos.

6. Chris Pratt

Chris Pratt en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 65 kilos.

Durante sus primeros años de carrera, Chris Pratt (40) llegó a pesar hasta 130 kilos, y aseguraba no tener complejos con su físico. Sin embargo, en 2011 descubrió que este sobrepeso podría ser un obstáculo en su carrera cuando estuvo a punto de no protagonizar la película Moneyball por esos kilos de más.

El actor de Hollywood decidió entonces cambiar radicalmente y someterse a un estricto régimen por su cuenta. "Decidí bajar algo de peso, como si fuese un luchador profesional. No podía permitirme pagar a un entrenador, así que me puse a correr, hice dieta y dejé el alcohol", explicó. Años después de vida sana y abundante ejercicio el resultado es evidente: ha perdido más de 65 kilos e incluso ha protagonizado varias portadas de revistas especializadas en fitness.

7. Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 15 kilos.

Tras años de descontrol en las comidas, pocas horas de sueño y muchos caprichos poco saludables, Jorge Javier Vázquez (49) decidió llevar una vida mucho más sana. Hace varios años el presentador acudió a a una clínica para que le hiciera un régimen personalizado, posteriormente se sumó a la dieta Pronokal y en solo 12 meses su cambio físico ya era más que evidente.

En todo este tiempo el catalán ha logrado perder más de 15 kilos gracias al ejercicio y a una alimentación cuidada. Está tan orgulloso de su nuevo cuerpo que no duda de presumir de figura en sus redes sociales, donde suele compartir instantáneas con el torso al descubierto en el que se aprecian sus músculos ligeramente tonificados.

8. Sam Smith

Sam Smith en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 22 kilos.

La relación del cantante Sam Smith (27) con la comida siempre fue problemática. Según él mismo declaró en varias ocasiones, tenía sobrepeso porque cuando tenía algún fracaso profesional o personal se refugiaba en la comida.

Hasta hace varios años, cuando el cantante decidió cambiar su alimentación y seguir una rutina de ejercicios. "Simplemente dejé de comer como si no hubiera un mañana, eso es básicamente lo que estoy haciendo", aseguró. El artista logró perder más de 22 kilos, pero asegura que es una batalla que tiene que mantener todos los días porque ama la comida más de lo que nadie puede imaginar: "Siempre será una lucha para mí".

9. Isabel Sartorius

Isabel Sartorius en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 20 kilos.

Hace varios años, Isabel Sarotiurs (55) fue testigo de cómo su cuerpo se transformaba debido a los cambios propios de la edad, por lo que optó por recurrir a la clínica Neolife para recuperar su la figura que lucía tiempo atrás gracias a la ayuda de profesionales.

Con una dieta cuidada baja en calorías y un estricto régimen de ejercicios enfocados en controlar los desórdenes hormonales, la la exnovia del rey Felipe (52) logró perder más de 20 kilos.

10. David de Jorge

David de Jorge en un montaje de JALEOS antes y después de perder más de 131 kilos.

Con 267 kilos y serios problemas tanto para su salud como en su día a día, David de Jorge (49), conocido como 'Robin Food', tomó la decisión en 2013 de someterse a un cambio radical y perder peso.

Sin embargo, para deshacerse de los kilos que le sobraban el cocinero necesitaba recurrir a la ayuda de profesionales y, además de hacer ejercicio y una dieta equilibrada, tuvo que someterse a varias operaciones. En 2012 el chef se colocó un balón gástrico en el estómago, un año después se hizo una reducción de estómago y, tras perder más de 130 kilos, se realizó una abdominoplastia para retirar todos los pliegues de piel que se habían acumulado. Ahora luce una imagen mucho más delgada y, aunque asegura que todavía sigue siendo un tipo grande con cara de niño, presume orgulloso del gran cambio físico que ha experimentado.

[Más información: El sorprendente cambio físico de Adele: pierde 45 kilos en tiempo récord]