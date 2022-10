Las misteriosas palabras de Karelys Rodríguez antes de conocerse la crisis entre Eva González y Cayetano Rivera

Eva González (41 años) y Cayetano Rivera (45) atraviesan una fuerte crisis. Aunque siguen siendo marido y mujer, la pareja vive separada desde hace meses para reflexionar sobre el futuro de su relación. La noticia salía a la luz esta misma semana y sorprendía a muchos, ya que ambos lo habían mantenido en discreción y nada hacía presagiar que hubiera problemas en su matrimonio. Solo unas recientes declaraciones de Karelys Rodríguez (30) podrían haber levantado alguna sospecha.

Días antes de que la revista ¡HOLA! diera a conocer la última decisión de Eva y Cayetano, la canaria, con quien se relacionó al diestro hace un tiempo, declaraba ante los micrófonos de Europa Press: "Hay muchas crisis, los matrimonios son difíciles". Las palabras de Karelys llegaban después de que se le preguntara por la separación de su excompañera de Viva la Vida, Ana María Aldón (44).

La joven abogada no profundizaba en sus palabras y, cuando le preguntaban si seguía hablando con el torero, respondía: "Pregúntale a él cuál ha sido el último contacto, a mí no me preguntes". Karelys insistía: "Por qué siempre me vienen a preguntar a mi sobre él y por qué no van y le preguntan a él".

[El matrimonio de Eva González y Cayetano Rivera, en grave crisis: la pareja vive separada desde hace meses]

Portada de la revista '¡HOLA!'

Tajante y cansada del tema, la canaria decía: "Al final diga lo que diga la mala siempre soy yo. Siempre me atacan a mí diciendo que Karelys no le deja en paz, pero eso mismo pregúntale a ellos porque son ellos los que me molestan a mí".

El torero y la abogada canaria fueron pillados en actitud cómplice en Londres a finales de 2019. Un affaire que Cayetano Rivera siempre negó y que ella, en cambio, confirmaba. Después de que salieran a la luz unas imágenes de ambos, Karelys Rodríguez rompía su silencio con una entrevista en la que aseguraba haber mantenido una relación sentimental con el hijo de Paquirri durante varios años. Pese a cualquier declaración, Eva González se mantuvo al lado de su marido confiando en su lealtad.

Así, unidos, se mantuvieron desde que se dieron el 'sí, quiero' el 6 de noviembre de 2015. Su matrimonio, que está por celebrar su séptimo aniversario, sellaba un romance que también había sorteado alguna crisis. Eva González y Cayetano Rivera vivieron una ruptura que los mantuvos nueve meses separado. Se reconciliaron en 2014 y al año siguiente celebraron su enlace.

Sigue los temas que te interesan