Julián Contreras Jr. y sus hermanos, ¿qué hay detrás de su distancia? Revelamos su incompatibilidad

Julián Contreras Jr. (36 años), Cayetano Rivera (45) y Fran Rivera (48) viven actualmente gloriosas etapas de éxito gracias a sus respectos caminos profesionales. Sin embargo, pese a ser hermanos y compartir apellido, no celebran sus triunfos actuales unidos. Hace años que no lo hacen. Antaño su distanciamiento era intermitente, pues de forma puntual fraguaban algún plan en común, pero esa cercanía esporádica ya es cosa del pasado.

Así lo reveló de forma tajante el propio Julián a EL ESPAÑOL hace solo unos días: "Hemos llegado a un punto que tenemos que asumir la edad que vamos cumpliendo. Ya tenemos que asumir que somos adultos, personas mayores, unos más que otros, y que esto no es una cosa que se pueda considerar una riña entre hermanos. Tenemos que entender que somos adultos y que no tenemos relación. En mi caso, no es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos. Se ha diluido, no queda ya. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño".

Ante el nulo vínculo que existe entre los hermanos Ordóñez, y tras años sin conocer realmente qué ocurre entre ellos para que el acercamiento no se produzca, este medio ha querido indagar en cada una de sus personalidades. Para ello, y tras el éxito cosechado por Julián en la Feria del Libro firmando su novela erótica, este periódico se ha puesto en contacto con Macarena Arnás, grafóloga, perito, escritora y coach que ha analizado su rúbrica, y la ha comparado con la de sus mediáticos hermanos.

"De la firma de Julián me llama la atención que son letras con las mayúsculas muy grandes, la barra de la 'T' es muy alta y luego se generan pequeñas aristas por la izquierda. Esto, de algún modo, indica que es una persona muy orgullosa, que puede llegar a tener excesiva necesidad de reconocimiento, y habla de una persona que le gusta imponer su criterio. La arista que crea también habla de autoexigencia, una persona que a veces puede machacarse mucho a sí mismo", indica en un primer análisis la experta.

Y añade: "A la derecha hay un pequeño óvalo en su rúbrica, que revela que de cara a los demás puede tener una actitud mucho más conciliadora. Pero es cierto que la firma de Julián a grandes rasgos habla de muchísimo orgullo, necesidad de control, de dominio, y una persona con necesidad de ser reconocida".

"Cayetano, sin embargo, es todo lo contrario a Julián", revela de forma rotunda Arnás. El marido de Eva González (41) "tiene una firma envolvente, por lo que la rúbrica cubre todo el nombre, no ejecuta escrito, solo aparece la inicial y hay un punto al final del todo. Esto habla de una persona tímida, muy metida en sí misma, un hombre que a veces puede ser introvertido o misterioso".

Pero la especialista advierte, además, un rasgo muy revelador de la personalidad del torero: "El punto con el que finaliza indica que puede llegar a tener un carácter cortante, y puede llegar a ser tajante. Aprecio también cierta cabezonería, pero a la vez mucha sensibilidad, pero está como controlada".

Un carácter muy dispar tiene su hermano mayor, Fran Rivera: "Aparecen también mayúsculas grandes, por lo que se deja claro ese control, ese orgullo y necesidad de dominio que tiene. Hay inflados por la parte superior, lo que habla también de una persona que necesita ese reconocimiento, necesita que se le vea".

Lo curioso del marido de Lourdes Montes (38) es que ha sufrido un cambio de firma en su etapa más avanzada, una alteración que habla más de su última época. "Se aprecia una presión más fuerte, esto habla de cierta cabezonería, de mucho orgullo, pero a la vez su rúbrica es mucho más espontánea que la de sus hermanos, por lo tanto, es una persona que puede llegar a ser muy espontánea y muchas veces puede tener un carácter directo. También es verdad que destacaría que es un hombre persuasivo".

Tras el análisis individual de cada una de sus grafías, Macarena Arnás desgrana la compatibilidad que existe entre ellos dadas sus distintas personalidades. "Yo lo que veo es que Fran y Cayetano son más compatibles porque son muy diferentes y pueden llegar a entenderse, a complementarse. Es cierto que los dos tienen cierta terquedad, pero la manera de expresar ese carácter es diferente. Y Julián y Fran se parecen en que ambos son orgullosos y tienen necesidad de reconocimiento, pero a la vez pueden chocar mucho porque son muy parecidos en gran parte de las cosas", deshoja en un primer argumento.

Los hermanos Rivera, por tanto, encajan bien, y es el vástago más pequeño el que tiene un carácter dispar: "Julián es mucho más autoexigente y se va a culpabilizar mucho, y sin embargo, Fran y Cayetano no tienen esa autoexigencia y de hecho, son más tajantes".

"Entre Fran y Cayetano hay una compatibilidad muy buena; entre Cayetano y Julián Contreras no hay mala compatibilidad, pero es cierto que si no se llegan a entender, Cayetano puede ser mucho más cortante", expresa Arnás. Pero el problema real estaría en las discrepancias que se dan entre Fran y Julián: "Hay muy poca compatibilidad entre ellos porque hay muchos puntos parecidos -el orgullo y la necesidad de reconocimiento, sobre todo- que van a generar que en muchas ocasiones no se entiendan o no estén dispuestos a dar su brazo a torcer", sentencia la experta tras realizar un análisis grafológico completo.

