El libro erótico de Julián Contreras Jr., en el ranking de los más vendidos: sus sorprendentes números

Julián Contreras Jr. (36 años) volvió a ser noticia hace unas semanas al anunciar que ponía fin a su etapa laboral en el bingo Copacabana, un trabajo que le otorgó estabilidad y en el que llevaba inmerso desde finales de 2018. Aquel año se generó un intenso revuelo mediático por la situación económica del joven y su padre, que fueron desahuciados de su casa. Entonces llegó a su vida esta oportunidad profesional -tras fracasar con su anterior restaurante- y consiguió equilibrar su rutina. También se convirtió en coach y orador y cultivó su cuerpo y su mente.

Tanto es así que el pasado diciembre publicó su primera novela erótica, Artesanales, una aventura literaria que le mantiene "ilusionado" -según él mismo confesó en su última entrevista. Y pese a que, tal y como Julián desveló, muchas editoriales rechazaron publicar su libro, finalmente, decidió ponerlo a la venta de manera independiente y a través de la plataforma de compraventa internacional Amazon.

Julián Contreras publicó su novela erótica el pasado 7 de diciembre en Amazon. Instagram

El reto del hermano de Cayetano (45) y Fran Rivera (48) se antojaba muy ambicioso, pues a todos sorprendió que se decantara por el género erótico porque la competencia en esta disciplina es muy amplia. Sin embargo, después de tres meses en el mercado se puede afirmar que el joven no ha fallado en su arriesgado debut y sus números hasta el momento avalan su buen camino en la senda literaria en este tipo de sector.

El libro de Julián se ha colado en el ranking de los más vendidos de Amazon. No resulta una tarea fácil, pues compite con el mercado internacional -con traducción al español- y con autores más consagrados en la materia. Pero ya desde poco después de su publicación escaló posiciones y está ya dentro del top 100 de libros de temática erótica. Concretamente, al inicio de la redacción de este artículo se encontraba en el puesto 82º, sin embargo, antes de terminar el texto ya ha escalado tres posiciones y se encuentra en el 79º.

Aunque parezca un puesto a la cola del listado, no es así, pues solo el hecho de conseguir aparecer entre los mejores de Amazon es un éxito. Eso es lo que señala a EL ESPAÑOL una de las voces autorizadas que conoce la gestión de venta la plataforma: "Se puede decir que es un puesto destacado, porque en Amazon, y en esa categoría en concreto, hay miles y miles de libros disponibles. Ese es el motivo por el que se decidió realizar un top 100 de ventas, y si su libro se cuela ahí es que realmente hay un interés más o menos notable".

Desde la plataforma no facilitan un acceso a su número de ventas, pero indican que teniendo en cuenta los pocos recursos con los que cuenta la obra, está obteniendo resultados favorables: "No te puedo dar cifras de venta, pero para ser un libro sin publicidad destacada en la plataforma, sus números no van nada mal". Y es que en el cómputo total de libros que se recogen las decenas de miles de obras que se venden en Amazon, el de Julián estaba en el puesto 1.823º al inicio de la redacción de este artículo y en cuestión de minutos ha alcanzado el puesto 1.479º en el listado general de ventas.

Portada y contraportada del libro de Julián Contreras Jr.

Junto a estos datos, los testimonios de los lectores avalan el buen hacer de Julián en su novela. "Grata sorpresa", "Exquisito", "Muy recomendable", "¡Qué disfrute semanal!", "Intensa, ágil y sencilla (y muy, muy caliente)"... son solo algunas de las reseñas que se pueden leer por parte de los que ya han devorado el libro.

Según sus lectores, el éxito de esta obra está en cómo el autor intercala el amor, la pasión y el sexo, con una forma de redacción muy sencilla y amena. La trama es tan intensa como reflexiva, tal y como se deduce de la sinopsis de su contraportada: "¿Cuántos sentimientos y emociones caben en siete días? El protagonista de esta historia está dispuesto a averiguarlo y se deja llevar por ese tiempo casi suspendido en el aire que es el verano en una gran ciudad. Entonces descubre que solo tiene que esperar, porque la vida, el destino o el karma, le va a dar en cada momento lo que es justo y perfecto. Un pie con un dedo anillado, un WhatsApp en el momento más adecuado, una fiesta de máscaras… La vida vista a través del cristal deformado por las gotas de agua que despiertan el deseo, pero también a través de los corazones de cada mujer que ama".

El hijo de Carmina Ordóñez lleva años cultivando su cuerpo y su mente. Instagram

Julián tenía claro al escribir esta obra que quería hablar de sexo mediante la perspectiva del amor, la ternura y el deseo, "porque Artesanales es una oda a Eros, ese dios imprescindible que ha tocado a este protagonista sin nombre para que en siete días construya su propia Creación".

Tras una etapa muy compleja y haciendo frente a desahucios y polémicas, sumado además, a la enfermedad de su padre, Julián vive gracias a su libro un destello de felicidad. Sin embargo, según la filosofía de vida que sigue el joven, no le gusta acomodarse en lo bueno, porque sabe que lo negativo acecha: "Lo malo... es lo bueno cuando se acaba", dice su frase favorita. Seguro que con su último éxito desecha este lema, al menos, por un tiempo.

