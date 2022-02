Cayetano Rivera gana a Mediaset en los tribunales tras sus fotos con Karelys: la cuantiosa indemnización

El 4 de diciembre de 2019 Cayetano Rivera Ordóñez (44 años) se convertía en protagonista de titulares. Una publicación mostraba unas imágenes en las que el torero aparecía en actitud cómplice junto a una mujer que no era su esposa, Eva González (41). Un escándalo que puso en el punto de mira a una de las relaciones más estables del panorama nacional y que hizo famosa, de manera temporal, a aquella misteriosa desconocida.

La protagonista de las imágenes respondía al nombre de Rodríguez (29) y era la mujer más buscada del momento. Sin embargo, poco después de hacerse públicas las polémicas instantáneas que publicó la revista Semana, se conocía que todo había sido gestado y articulado por la propia amiga especial del torero. Según se reveló, la abogada contactó con un para que los captara en su cita íntima y vendiera el reportaje a alguna cabecera rosa para que el escándalo saliera a la luz.

Cayetano Rivera paseando por las calles de Madrid el pasado mes de enero.

La polémica no terminó ahí y el programa Sálvame comenzó a tratar el tema como "el escándalo más grande la última década", utilizando contra el diestro expresiones tales como "traidor", "marido infiel", "autor de una deslealtad comprobada y documentada" y que había provocado una "traición en mayúsculas", sentenciando que "no es lo mismo sufrir una deslealtad que se entere solo la pareja y luego se perdona o no, a que se entere toda España, y es que toda España está viendo Sálvame ahora mismo".

Unas afirmaciones que no gustaron nada al madrileño y cuya respuesta no tardó en llegar. Tajante, anunció que iba a demandar a Mediaset por el tratamiento que se le dio a sus imágenes en Londres junto a la canaria.

Algo más de dos años después, la petición de Cayetano Rivera ha tenido respuesta y, según desvela el portal Informalia, ha ganado a la cadena en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Alcobendas ha sentenciado "la existencia de intromisión ilegítima de Mediaset en el derecho al honor e intimidad personal y familiar".

Por ello, ha condenado la cadena a indemnizar al hijo de Carmina Ordóñez con una cuantiosa suma, un total de 309.390,44 euros, de los cuales 300.000 euros corresponden a la indemnización en concepto de daños morales y los otros 9.390,44 en concepto de daños patrimoniales.

Y aunque para Cayetano Rivera es una gran noticia, lo cierto es que no es una sentencia final y cabe recurso de apelación por parte de Mediaset.

A pesar de todo, la jueza del caso ha aprovechado la sentencia para mandar un mensaje a Sálvame, recordando que hay límites que no se deben cruzar. El citado medio reproduce parte del texto: "Este tipo de programas reconocidos por un sector de la población, tienen reglas, y entre estas se encuentran las impuestas por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

[Más información: Dos años del escándalo de Cayetano Rivera y Karelys: las últimas y misteriosas decisiones de la canaria]

Sigue los temas que te interesan