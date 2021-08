Karelys Rodríguez vuelve a hablar de Cayetano Rivera y desvela si ha retomado el contacto con él

Karelys Rodríguez (29 años) ha sido muy criticada en esta última semana tras el comentario que hizo ante los medios de comunicación donde, tras preguntarle por la cogida de Cayetano Rivera (44), aseguraba que lo que verdaderamente había sido una 'cornada' era lo de Londres.

Un comentario que aludía directamente a las fotografías en las que aparecía en actitud cariñosa paseando por la capital británica con el marido de Eva González (40). Un dardo envenenado que, efectivamente, hizo con sentido del humor, pero que no se ha visto con buenos ojos.

Este miércoles por la noche se ha podido ver a la joven tinerfeña en el photocall de García y García, donde coincidía con Julián Contreras (35), hermano de Cayetano, sobre quien confesaba que no había tenido la oportunidad de conocerlo.

"No he tenido oportunidad de conocerle en persona, pero me alegro de que venga", apuntaba Karelys. Y es que se desconoce cómo sería ese encuentro con el hermano del torero después de ver cómo ha terminado todo entre ellos.

En cuanto a ese comentario que hizo sobre la cogida de Cayetano Rivera, Karelys ha querido explicar que fue desde el humor y sin ninguna mala intención. "Si lo sé, no digo nada. Ha sido un comentario con un poco de humor, por eso hice ese comentario, la interpretación y los titulares que han dado no es cosa mía. Hice un comentario gracioso de algo que pasó y que todo el mundo sabe, es totalmente falso que yo quiera enviar un mensaje".

Y además, la canaria ha asegurado que no tiene ningún tipo de contacto con él desde hace tiempo. "No, hace unos cuantos meses que no tenemos ningún contacto. Cuando me enteré, miré las noticias y me quedé tranquila cuando leí que estaba bien, me quedo con el cariño que le tuve y ya está".

Karelys Rodríguez admitió haber estado profundamente enamorada de Cayetano y en este sentido ha confesado que su corazón a veces la sigue castigando. "No tiene ningún sentido seguir pensando por qué me hizo esto, por qué esperaba lo otro, mi corazón me castiga", expresa.

Eso sí, Karelys Rodríguez deja en el aire si ha encontrado o no de nuevo el amor: "Enamorado [se refiere a su corazón] no está, pero está muy bien". Lo que también tiene claro la joven es que quiere seguir con su carrera profesional en Londres ya que aquí en España, después de su paso por Viva la vida, no tiene motivación para seguir en televisión: "No duré mucho porque no me sentía cómoda y no era mi medio".

