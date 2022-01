Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, positivos en Covid-19: todos los detalles de su aislamiento

El torero Francisco Rivera (48 años) y su mujer, Lourdes Montes (47), no han empezado con buen pie el año 2022. El matrimonio, uno de los más sólidos del panorama nacional, ha dado positivo en Covid-19 en las últimas horas y permanece, como se establece en estos casos, aislado en su domicilio.

De este modo, el diestro, que el pasado 3 de enero cumplió 48 años, no ha podido celebrar su aniversario, como ha informado Vanitatis, que avanza la información. Tanto Francisco como su esposa, ambos en cuarentena, esperan poder hacer un festejo conjunto de sus cumpleaños, ya que la empresaria cumple 38 años en este mismo mes, el día 21.

El matrimonio en una imagen de archivo. Gtres

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que no son los únicos miembros de la familia que han sufrido los efectos del coronavirus. Ya en junio de 2020, la hija de Francisco, la joven Tana Rivera (21), habló de las "bastantes molestias" que le dejó en su cuerpo la enfermedad. "He pasado el coronavirus. Lo he pasado con bastante malestar, pero poca fiebre", aseguró Cayetana. "El olfato también lo perdí", añadió.

Este bache de salud llega en un buen momento profesional para ambos, sobre todo para Lourdes Montes. La empresaria cerró 2021 muy ilusionada abriendo una tienda en Sevilla, de nombre Mi Abril. Este 2022 no será menos excelso: ya está organizando su regreso a las pasarelas con una colección en el Salón Internacional de la Moda Flamenca, cuya presentación se celebrará en Sevilla del 3 al 6 de febrero. Al frente del mismo, y como ya es tradición, estará su amiga y empresaria, Raquel Revuelta (54).

Francisco Rivera y Lourdes en un evento público en 2019. Gtres

Por su parte, Francisco Rivera vive una etapa tranquila con sus trabajos fuera de los ruedos y sus colaboraciones en televisión. En marzo de 2021, EL ESPAÑOL se hizo eco en exclusiva de su nueva adquisición: el diestro compró una parcela en la localidad de Villamanrique de la Condesa, un municipio de unos 4.500 habitantes y que está muy vinculada a la romería de El Rocío. Según informó este medio, sus planes pasaban por construirse una casa de recreo en esa zona que, por tradición, es tan importante para él. No se puede obviar que fue su madre, Carmina Ordóñez, quien le inculcó la devoción por El Rocío.

Fran, que desde hace años ha tenido una casa alquilada en la aldea de El Rocío, tenía la ilusión, desde hace tiempo, de tener algo en propiedad en un lugar tan significativo para él. Y Villamanrique de la Condesa se encuentra a tan solo 25 kilómetros de la localidad onubense y a poco más de 40 de Sevilla capital, donde Rivera tiene su domicilio familiar.

Lourdes, crucial para Francisco

La misma fuente que reveló en 2021 a EL ESPAÑOL la compra de este terreno, aseguró que, si algo le ha venido bien a Francisco durante estos años es su matrimonio con Montes. "Ha conseguido el milagro: centrar a Francisco", deslizó el confidente. Precisamente, el paso al frente para construir esa vivienda llegó en un momento de paz y sosiego para la pareja. Una etapa en la que están muy centrados en la vida familiar. Una calma de la que la diseñadora, con quien se casó en julio de 2014, tiene buena parte de culpa.

Además, cuentan con una ventaja: la nueva aventura de ella como interiorista. A Lourdes le habrá correspondido el papel de, una vez levantados los muros, decorar cada rincón de la casa. Su marca de vestidos de flamenca, Mi Abril, sufrió los estragos de la pandemia al cancelarse la Feria, y a la diseñadora no le ha quedado más remedio que reinventarse. A finales de 2020, Lourdes lanzaba una colección de mantelería. "Las circunstancias cambian y nosotros con ellas. Es momento de disfrutar en casa, que mejor motivo para hacerla agradable, bonita y llenarla de detalles", explicó en su momento.

