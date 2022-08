La imagen más rompedora de Penélope Cruz que da la vuelta al mundo: con 'body' de látex y trenza XXL

Penélope Cruz (48 años) ha cambiado por un día los impecables vestidos de Chanel, siempre muy de estilo lady, que suele lucir en la alfombra roja por algo atrevido que muestra su otro yo. La actriz sorprende a propios y extraños con su imagen más rompedora para ser portada de la revista Vogue.

La oscarizada intérprete se enfunda en un corsé de látex negro de la firma Atsuko Kudo sobre el que luce una chaqueta de cuadros tipo bomber de la maison francesa de la que es embajadora. Un look muy noventero, con reminiscencias de Madonna (64) y el toque Kim Kardashian (41) que le aporta al conjunto el peinado. Penélope elige una trenza alta e infinita gracias a las extensiones, que es uno de los recogidos fetiche de la socialité y empresaria estadounidense.

La esposa de Javier Bardem (53) ha revolucionado las redes con este editorial que incluye varios cambios de looks tan sorprendentes o más que el de la portada y de distintos estilos: deportivo, gótico o sofisticado. Pero no sólo eso, ella también se ha abierto en canal hablando de su trabajo y de cómo la maternidad ha afectado a su carrera en la entrevista del número de septiembre.

Acaba de empezar a rodar Ferrari, una película sobre el magnate de la afamada marca de coches, y se siente muy ilusionada. Pese a llevar tres décadas en el mundo del cine, cada proyecto es una aventura. "Nunca sientes en la profesión que has llegado a donde tenías que llegar, que has aprendido todo lo que tenías que aprender, y eso me hace feliz. Eres un estudiante, un aprendiz, y todo lo demás queda detrás", reconoce en la entrevista.

Muy reacia a dar declaraciones sobre su vida privada, Penélope hace una excepción y permite conocer algunos aspectos de su intimidad: "Ya no tengo la misma edad que cuando comencé y tengo dos hijos. El cambio más radical que he vivido ha sido convertirme en madre. Tu vida se altera enormemente en ese momento, mucho más que con cualquier tipo de proyecto. La maternidad es prioridad en mi vida".

El próximo 7 de octubre, la actriz estrena nueva película, En los márgenes, donde además de interpretar el papel principal ejerce de productora. El argumento describe el drama humano que hay tras los desahucios en España. Cruz se ha involucrado cien por cien en este proyecto de cine social. "Hablé con muchas mujeres y familias que compartieron con nosotros detalles de su vida. Algunas de las historias me impactaron muchísimo", reconoce.

El director del filme es uno de sus grandes amigos, Juan Diego Botto (46), a quien conoce desde su juventud y al que admira profundamente. "Estudiamos juntos Arte Dramático con su madre, Cristina Rota. Fuimos compañeros durante muchos años en los que le he visto hacer cosas increíbles, como actor y como escritor", confiesa.

