Javier Bardem y Nicole Kidman juntos otra vez en 'Spellbound', la película de animación de Apple

Después de protagonizar juntos Being The Ricardos, Javier Bardem y Nicole Kidman volverán a ser pareja en la ficción en Spellbound, la nueva película de animación musical de Apple y Skydance. Los actores, nominados al Oscar en la última edición de los premios, se unen al reparto del que se había confirmado previamente a Rachel Zegler (West Side Story) como protagonista.

Zegler interpreta en Spellbound a la princesa Ellian, que deberá salvar a su familia y a su reino después de que un misterioso hechizo los convierta en monstruos y amenace con cubrir Lumbria de oscuridad perpetua. Kidman interpreta a Ellsmere, la bondadosa reina de Lumbria, y Bardem a Solon, un rey fanfarrón de gran corazón.

En el reparto también están John Lithgow y Jenifer Lewis (I Love That for You), que darán voz al ministro Bolinar y la ministra Nazara, los consejeros reales de la princesa Ellian. Nathan Lane (Solo asesinatos en el edificio) y André De Shields (tick, tick… BOOM!) encarnarán a los Oráculos del Sol y la Luna, mientras Jordan Fisher ( Dear Evan Hansen) será el joven nómada Callan, que también acompañara a la princesa en su viaje.

La película estará dirigida por Vicky Jenson (Shrek) y escrita por Lauren Hynek y Elizabeth Martin, que ya colaboraron en Mulan, junto a Linda Woolverton, guionista de las tres películas de Maléfica y la versión en acción real de La bella y la bestia. La música original estará a cargo del ganador del Oscar Alan Menken, con letras de Glenn Slater.

Spellbound está producida por John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y David Lipman a través de Skydance Animation. La primera película de este estudio liderado por el exfundador de Pixar es Luck, que se verá en Apple TV+ el 5 de agosto, dentro de un acuerdo de distribución con la plataforma que también incluye la serie Wondla.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan