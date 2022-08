El nuevo negocio de Rafael Amargo tras verse obligado a cancelar su obra de teatro

Si hay algo que no puede negársele a Rafael Amargo (47 años) es su capacidad para levantarse tras una caída. Hace poco más de quince días que se vio obligado a cancelar in extremis su nueva obra de teatro, pero ya está de nuevo en la brecha. Esta vez no se trata de nada relacionado con la escena y el baile, sino algo del todo inesperado. El nuevo proyecto del bailaor resulta toda una rareza en su trayectoria artística.

Aunque estaba muy ilusionado con el estreno de The Beautiful Dream of Life, basada en el libro homónimo de Domingo Zapata, ciertas desavenencias con el director hicieron que las funciones fueran suspendidas un día antes del estreno, previsto para el 4 de agosto en el teatro Marquina de Madrid. Un duro golpe que llega en medio de una época convulsa para el granadino, que todavía está a la espera de juicio por un presunto delito de tráfico de drogas.

Él defiende su inocencia, pero lo cierto es que se le ha retirado el pasaporte, lo que le impide salir de España a trabajar. Ante esta difícil situación, Amargo ha encontrado una nueva vía de negocio para reinventarse y ganar dinero. Se lanza al mundo de la cosmética masculina con una línea exclusiva que lleva su nombre y que saldrá a la venta próximamente.

Él mismo lo explica: "¿En los sueños todo es posible? Pues si además de soñarlo despierto, lo diseñas, lo haces con un control de calidad indiscutible y aparece ese amigo que además de ayudarte a hacer realidad tu sueño ve una vía de negocio, pues es un golazo". De este modo Rafael anuncia que se ha asociado con otra persona para unir arte y ciencia y crear Voila by Rafael Amargo.

El artista asegura que nunca ha sido mucho de cremas: "Lo de metrosexual no lo entendí, ni encajé como posibilidad. Soy bastante salvaje, agua fresca jabón y ya. Ni siquiera perfume". Sin embargo, según va pasando el tiempo y ahora que se acerca a los 48, parece dispuesto a querer cuidarse más y a poner su granito de arena en la industria de la belleza. "Ya hay que empezar a darse un homenaje", confiesa.

La línea de productos masculinos que prepara están elaborados con ingredientes naturales, sin químicos, "con dedicación y estudio para regenerar piel, dar luz y rejuvenecer". El diseño del logotipo es tan original como personal y la definición que hace Amargo de su nuevo reto habla por sí sola: "Cosmética masculina exclusiva dirigida a todos los hombres a los que les gusta cuidarse".

Por el momento no ha precisado la fecha exacta del lanzamiento, pero ya ha empezado a generar expectación en sus redes sociales. En cuanto a la obra de teatro que se ha visto obligado a cancelar, Amargo tampoco ha fijado un día en el calendario para retomarla. En el teatro Marquina sigue sin estar programada.

