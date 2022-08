Rafael Amargo cancela 'in extremis' su obra de teatro por "disputas internas" con el director

Nuevo varapalo para Rafael Amargo (47 años). Según ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia, la obra que el bailaor iba a estrenar este jueves 4 de agosto 2022 en el Teatro Marquina de Madrid ha sido cancelada a pocas horas de su estreno. El motivo, según ha podido conocer este periódico, se debe a "disputas internas" que han propiciado la renuncia del director de dicha función, Nicolás Pérez Costa.

Un desacuerdo que ha obligado a suspender todas las funciones programadas, las cuales no se sabe si se terminarán retomando. En origen, The Beautiful Dream of Life, basada en el libro homónimo de Domingo Zapata, iba a ser representada todos los jueves, viernes, sábados y domingos desde este 4 de agosto hasta el próximo día 28.

La noticia ha supuesto toda una sorpresa, pues apenas un día antes la agencia encargada de la comunicación de la obra anunciaba que Domingo Zapata había decidido ofrecer un pase gratuito para que todos aquellos que quisieran pudieran ver la obra el viernes día 5. Curiosamente, tras este anuncio, desaparecía de la página web de venta de entradas la opción de comprar tickets para el día de su estreno oficial, este jueves.

Una estrategía, la de regalar las entradas, que podría deberse también a la escasa venta de las mismas. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, las localidades estaban prácticamente libres, muy lejos del lleno.

Hace apenas unos días, este medio se entrevistó con el bailaor granadino, que expresaba su temor a que algo sucediera el día del estreno. Una premonición que se ha terminado cumpliendo.

