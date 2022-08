Mariah Carey, víctima de un robo en su mansión de Atlanta mientras estaba de vacaciones

Tras dos años sin poder realizar grandes viajes, la cantante Mariah Carey (53 años) quiso celebrar la nueva normalidad regresando a Europa. Acompañada de sus dos hijos, los mellizos Monroe (11) y Moroccan (11), y de su novio, Bryan Tanaka (39), la artista aterrizó hace unas semanas en la ciudad italiana de Capri para disfrutar de unas vacaciones que terminaron volviéndose amargas.

Mientras que ella se encontraba disfrutando de la playa, el buen tiempo y la gastronomía, unos ladrones robaron en su casa de Atlanta, al sureste de Estados Unidos.

Así lo ha confirmado la Policía del Estado al portal Page Six, que desvela que de momento es "una información abierta y, por lo tanto, la información es limitada". Se desconoce por lo tanto qué objetos se habrían llevado los ladrones y la suma a la que asciende el hurto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Lo que sí se sabe es que el robo tuvo lugar en el mes de julio, cuando Mariah estaba en Capri, donde permaneció varios días tras ser una de las invitadas al desfile 'Alta Moda' que Dolce & Gabbana realizaba en la ciudad. Como es habitual en ella, compartió a través de sus redes sociales gran parte de su viaje, lo que podría haber dado pie a los ladrones para entrar en la mansión, conscientes de que estaría vacía.

De momento, Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto ni de manera oficial ni tampoco a través de sus redes sociales y es que parece haber dejado el asunto en manos de la Policía y de sus abogados.

Un fideicomiso, que usa el mismo nombre que otras propiedades e intereses comerciales de Carey, compró la mansión de Atlanta por 5,65 millones de dólares en noviembre de 2021. La casa está ubicada en el barrio de Sandy Springs y está situada en una parcela de 17.000 metros cuadrados. Obra del arquitecto Stephen Fuller, tiene nueve habitaciones y trece baños, además de piscina, pista de tenis, sala de cine, gimnasio y área de juegos infantiles.

Mansión que Mariah Carey tiene alquilada en Beverly Hills. Gtres

Aunque esta es la última adquisición de la cantante de All I Want for Christmas, esta también cuenta con otras propiedades imponentes. Una de las más conocidas es Eagle Point, su casa de Los Hamptons, valorada en 20 millones de euros y en la que también pasó unos días recientemente.

[Así es la mansión que Mariah Carey ha alquilado por 35.000 euros al mes]

Tampoco hay que pasar por alto su tríplex de Nueva York, en el barrio de Tribeca, o la mansión que alquila desde el año 2018 en el glamuroso Beverly Hills. Una vivienda de 3.600 metros cuadrados con nueve habitaciones, casa de invitados, spa y piscina, entre otros muchos lujos.

Sigue los temas que te interesan