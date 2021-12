Mariah Carey, en números: la millonaria cifra que gana por 'All I Want For Christmas Is You'

El incio de diciembre, entre otras cosas, marca el regreso de un éxito que, por más que pasen los años, sigue vigente. Se trata de All I Want For Christmas Is You, la popular canción de Navidad que Mariah Carey (52 años) lanzó en 1994 y que a día de hoy continúa alcanzando el clímax absoluto en la industria del entretenimiento.

La cantante compuso el single hace 27 años y en apenas 15 minutos -según ella misma ha contado-, mientras trabajaba en un álbum navideño que le encargó su discográfica y que compuso con Walter Afanasieff. Aunque en un primer momento no obtuvo un gran reconocimiento, ya que por un error no se registró como una canción comercial, a día de hoy All I Want For Christmas Is You goza de un sinfín de éxitos. Un triunfo impensable para la artista, quien se llegó a mostrar reticente en grabar este tema.

A pesar de que la canción experimenta un mayor repunte en diciembre -al igual que sus búsquedas y el nombre de Mariah Carey en Google- All I Want For Christmas Is You le genera ingresos a la artista durante todo el año. Según desveló un informe de The Economist, la canción que se ha alzado como la más viral de Navidad ha conseguido más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde su lanzamiento. Lo que se traduce en alrededor de 2,5 millones de dólares al año (2,12 millones de euros), solo por los derechos de autor. En cuanto a ventas globales, la cifra es de 16 de millones de dólares (14 millones de euros).

A estas millonarias cifras se le debe sumar las cantidades que percibe Mariah Carey por cada una de sus actuaciones, participaciones en medios de comunicación, merchandising, eventos y publicidades que suele llevar a cabo en Navidad. Este año, por ejemplo, su himno navideño le ha servido para promocionar un videojuego y para tener su propio menú en McDonald's.

En general, tal y como apuntó el mencionado medio especializado en economía, la neoyorquina recibe cada año entre 600.000 y un millón de dólares (entre 530.000 y 884.000 euros) en ganancias, por lo que genera la distribución, reproducción y el uso de su single, dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Más allá de los ingresos, All I Want For Christmas Is You ha obtenido un sinfín de récords en los últimos 27 años. Se trata de la canción navideña de una intérprete femenina más vendida en la historia, del 12º single más vendido de todos los tiempos y del primer tema en ser un éxito en cuatro décadas distintas. Además, cuenta con tres Guiness: la canción de vacaciones más alta en el Billboard US Hot 100 por un artista en solitario, la más reproducida en Spotify en 24 horas (en dos ocasiones) y la mayoría de las semanas en la lista Top 10 de sencillos del Reino Unido para una canción de Navidad.

Cada diciembre, además, All I Want For Christmas Is You lidera las primeras plataformas de música. Así, ha conseguido más 900 millones de reproducciones en Spotify y 680 millones en su vídeo original en YouTube. Aparece, además, en docenas de películas navideñas que suelen ser vistas durante las Fiestas.

