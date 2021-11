La tóxica historia de amor de Luis Miguel y Mariah Carey: lucha de egos, celos y un tercero en discordia

Muchas son las relaciones amorosas que se le han adjudicado a Luis Miguel (51 años), pero solo unas pocas mujeres han logrado conquistar de verdad su corazón. Mariah Carey (52) fue una de ellas. Precisamente la tercera temporada de Luis Miguel: la serie, que acaba de estrenar Netflix, se centra en esta compleja historia de amor, que como todos saben no tuvo un final feliz. La pareja, una de las más perseguidas a finales de los 90 en Hollywood, rompió tras tres años de noviazgo y acabó con la cantante en rehabilitación.

Pero empecemos por el principio. La ficción sitúa el primer encuentro de los artistas en unas navidades en Aspen. Mariah está cenando en una mesa cuando Luis Miguel, que se encuentra en el mismo restaurante, la ve y se queda hipnotizado con su belleza. Para llamar su atención hace llegar a la diva una botella de vino carísima pero no logra pasar los filtros de su equipo de seguridad. El Sol de México abandona el restaurante sin que ella se percate ni siquiera de su presencia.

En su obsesión por conocerla, Luis Miguel descubre que ella quiere comprar una casa en la zona y hace una oferta por esa misma propiedad. Es entonces cuando Mariah llama al cantante para pedirle que retire su puja. Aquí comienza su historia de amor.

Diego Boneta y Jade Ewen interpretando a Luis Miguel y Mariah Carey. Netflix

Un piano rojo de cola, como el que Mariah Carey soñaba desde pequeña, y un impresionante collar de diamantes de Bulgari, terminan de seducir a la estrella de la música estadounidense tras los primeros encuentros con el cantante mexicano, según se cuenta en la serie. Sin embargo, los primeros enfrentamientos no tardarán en llegar.

La lucha de egos es uno de los primeros problemas que se interponen entre ellos. Mariah es una artista ya consolidada mientras que Luis Miguel, uno de los músicos latinoamericanos más influyentes, aún no ha logrado hacerse mercado en Estados Unidos. La guerra por demostrar quién es más famoso y mejor cantante de los dos será una constante en su relación.

En este sentido, el punto álgido llega cuando les proponen grabar un disco juntos que finalmente no se materializa porque al cantante no le gustan los arreglos que ha propuesto su novia en su voz.

Los celos también estarán presentes desde el principio. Cuando se conocen, ella estaba viviendo un apasionado romance con el actor Eric Bénet pero termina con él para estar con Luis Miguel. Sin embargo, la sombra de una infidelidad con el intérprete pronto sobrevolará la mente del cantante mexicano. Eric es la tercera persona en discordia, que siempre está en medio de la pareja. De hecho, en la ficción, la ruptura se produce cuando Luis Miguel se cansa de la relación entre su novia y el actor, aunque ella siempre negaría haber tenido algo con él. Tras la ruptura, Mariah queda devastada.

Mariah, en sus memorias

La relación de Mariah y Luis Miguel duró tres años. Gtres

Tras la emisión de la serie, se ha vuelto a recuperar una entrevista de la cantante con Oprah Winfrey (67) a raíz de la autobiografía de Mariah Carey donde, entre otras cosas, habla de los hombres de su vida. En sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, cuenta su versión sobre como conoció a Luis Miguel.

"Yo he tratado de no hablar mucho de esto, pero… estábamos en Aspen, Colorado, en la Navidad pasada. Él alquiló una casa ahí y yo otra, con mi familia, porque a mí me gusta la Navidad con nieve. Los que nos alquilaron las casas a él y a mí, le dijeron que yo lo quería conocer, y yo ni sabía que Luis Miguel estaba ahí, y a mí me dijeron que él quería hacer una fiesta privada para mí. Así que fueron los que nos rentaron las casas quienes estaban haciendo el papel de Cupidos para que él y yo nos uniéramos", declaró la creadora de Hero.

"Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana… Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propia situación, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso y tenía una nube oscura colgando sobre su cabeza".

La pareja puso punto final a su tóxica historia de amor y Mariah quedó psicológicamente destruida. Se internó en una clínica para recuperarse de la depresión.

