La biografía de Carmen Sevilla, en 10 momentos: del secreto de su edad a sus peleas con Vicente Patuel

El pasado 16 de octubre la artista Carmen Sevilla cumplía 91 años. Lo hacía desde la residencia Orpea de Aravaca (Madrid), donde vive desde el año 2015, aquejada de alzhéimer. Allí, intramuros, Carmen Sevilla recibe una perfecta atención, está muy cuidada y arropada. Solo dos personas la visitan semanalmente y están pendientes de su evolución, su hijo, Augusto Algueró, y su gran amigo y antaño hombre de confianza, Moncho Ferrer.

Los afectos siguen intactos. "La mimamos y le damos cariño. Este sábado vamos a ir su hijo y yo. Pero no solo el sábado, todas las semanas vamos. Su día a día es tranquilo y relajado y te expresa con los ojos. Carmen tiene una fortaleza increíble y todo sigue igual, afortunadamente", sostenía en octubre Ferrer al otro lado de la línea en conversación con EL ESPAÑOL.

La portada del libro de Sevilla, 'La novia de España'.

Ahora, con motivo de ese 91 cumpleaños, el periodista sevillano Alfredo Sánchez publica el que es el primer libro biográfico de Carmen Sevilla en 16 años, La novia de España. Se recuerda en el libro que las últimas imágenes emitidas de la artista antes de agravarse su enfermedad corresponden a las de su 81 cumpleaños, por lo que desde hace diez años poco se sabe de ella, salvo que vive retirada de la vida pública y perfectamente atendida, aunque su cautivadora sonrisa no se ha borrado de su rostro. Este periódico hace una recopilación de 10 momentos clave en la vida de Sevilla. Momentos históricos y también pasajes desconocidos o secretos hasta la fecha, como su verdadera edad. Carmen nació en 1931, no en 1930. Por lo tanto, acaba de soplar justo 90 velas. Solo uno de sus muchos misterios.

1. Su infancia

Carmen Sevilla, 'la novia de España', nació el 16 de octubre de 1930 en la ciudad que le dio el nombre con el que triunfó en todo el mundo. En concreto, en el barrio de Heliópolis, en un chalet propiedad de su abuelo donde existe en la actualidad una placa con el nombre de la artista. Fue bautizada en la mismísima Catedral de Sevilla ante la imagen de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad recibiendo el nombre de María del Carmen García Galisteo. Su padrino fue D. Antonio Olmedo, director del periódico ABC de Sevilla.



Y fue en el barrio de la Macarena, en el número 23 de la calle Feria, donde creció con el sueño de ser bailarina. La hija del letrista de Estrellita Castro e Imperio Argentina aprendió a bailar en la academia del famoso bailaor Realito, situada frente a su casa. La escuela de baile pasó después a la Alameda de Hércules, donde un azulejo lo recuerda. En las calles de Sevilla se empezó a construir la carrera de esta mujer bellísima y polifacética.

Su padre, Antonio García Padilla (fallecido el 17 de febrero de 1987 en Madrid) era hijo de un periodista andaluz y escribía letras para las canciones de películas en donde actuaban actrices españolas como Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita Castro, que nació en la calle Mateos Gago de Sevilla a la sombra de la Giralda y que curiosamente también fue bautizada en la Catedral de Sevilla. Su madre, Florentina Galisteo Ramírez, vivió casi 100 años.



2. La verdad sobre su fecha de nacimiento

Carmen Sevilla en una imagen fechada en diciembre de 2008. Gtres

En realidad, Carmen Sevilla nació en 1931 y no en 1930 como dicen las biografías. A diferencia del resto de las folclóricas de la época, se puso años en vez de quitárselos. Así le explicó la propia Carmen Sevilla al periodista Manuel Román la tradicional confusión con su año de nacimiento: "En las enciclopedias, en cualquier texto biográfico sobre mí, consta como nacida en Sevilla en 1930. ¿Y sabes por qué? Pues porque cuando yo empecé de jovencilla, amadrinada por Estrellita Castro, era menor de edad y para ser profesional tenía que sacarme obligatoriamente el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo donde, no teniendo la edad mínima exigible para que me lo facilitaran, tuve que ponerme un año más. Y claro, la cosa siguió, fue rodando y ya no me fue posible rectificar. Pero te lo digo bien clarito, que yo vine al mundo ¡en 1931!".

3. Sus últimos años

Durante los noventa años de su vida, Carmen Sevilla ha vivido en sus propias carnes la soledad. Primero la elegida, cuando decidió retirarse a la finca de Herrera del Duque junto a Vicente Patuel. Luego la sobrevenida, cuando se quedó viuda. Y, por último, la más triste, la que vive actualmente por culpa del Alzheimer. Hasta los 80 años estuvo trabajando, presentando con Inés Ballester (63) el programa Cine de Barrio en TVE, y con éxito. Siempre agradeció la oportunidad laboral de estar frente a las cámaras y en su despedida profesional se emocionó.

Valerio Lazarov fue quien la recuperó para los platós. Se había retirado al campo junto a su segundo marido, Vicente Patuel. En Extremadura, en la finca Los Valles de Herrera del Duque, vivieron casi 30 años. Allí estaba en contacto con la naturaleza y sus queridas ovejitas que luego popularizó en televisión.

4. El cortejo de 'Cantinflas'

Con sólo 17 años comienza una carrera en el cine que la llevó hasta Hollywood. Su belleza era comparable a su simpatía y fueron muchos los hombres conocidos a los que cautivó, como Charlton Heston o Mario Moreno Cantinflas, que llegó a pedirle matrimonio. Lola Flores contaba en un programa de televisión que fue ella quien le dijo a Carmen que le devolviera a Cantinflas un brillante que le había regalado. Con su gracia natural decía: "Yo no era mocita entonces, pero ella sí, por lo que no podía aceptar ese tipo de regalos. Por eso le dije que de ninguna manera podía quedárselo y tenía que devolverlo".

5. La petición de Patuel y sus peleas

Carmen Sevilla junto a Vicente Patuel. Europa Press

En el programa En noches como esta (2009) Carmen Sevilla explicó su retirada del cine: "Vicente me dijo: 'Yo quiero tenerte a ti, no que hagas cine. ¿Tú quieres el cine o a mí?', y le dije: 'Yo lo que quiero es a ti, mi vida, y terminé totalmente y ya no hice más películas'". Sobre el final de su matrimonio con el compositor Augusto Algueró dijo: "Yo le inspiraba de qué manera… pero luego, hijo, se iba con otra". Respecto a su segundo marido, el ganadero Vicente Patuel, aseguró: "Es mi cabeza, mis manos, mis pies, mi vida, aunque tengamos peleas y discutamos no se qué y no sé cuánto, que si una ovejita más que si una ovejita menos. Pero aquí estoy con Vicente Patuel".

6. La llegada de su único hijo

Muchas de las canciones de Carmen Sevilla fueron compuestas por uno de sus grandes admiradores, Augusto Algueró. Ambos se casaron el 23 de febrero de 1961. Una ceremonia equiparable en cobertura mediática al enlace de la española Fabiola de Mora con el Rey Balduino de Bélgica. De ese matrimonio, nació el único hijo de Carmen Sevilla, Augusto José Algueró, que también es compositor. En 1974, Carmen y Algueró se separaron.

Su hijo es el único que la visita en la residencia, junto a Mocho Ferrer. Hace unas semanas, habló sobre el estado de salud de su madre: "Está muy bien, está cuidada, muy cuidada, muy mayorcita. Yo todas las semanas la veo y, gracias a Dios, veo que no tiene ningún sufrimiento, ningún dolor y los médicos me dicen que estemos tranquilos, que no está sufriendo".

7. Su polémica boda con Patuel

Tars su separación de Augusto Algueró, Carmen Sevilla inició un romance con el que ella ha definido como el amor de su vida, Vicente Patuel. Se casó con él en Arcos de la Frontera en 1985, en la boda que se publicó en exclusiva con La Revista, de Jaime Peñafiel (89). Esto no le gustó nada a la revista ¡HOLA!, quien la censuró durante años, de lo que la propia Sevilla se quejó en reiteradas ocasiones.

Patuel la convenció para que se retirase del cine y de la vida pública en el campo, en la Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. Esto provocó que su actividad artística y profesional menguara considerablemente. En 1997, Carmen Sevilla declaró en el programa Tómbola: "En 17 años he llorado mucho en al finca. Cuando me dormía, decía: 'Dios mío, ¿esta vida será para mí? ¿Me acostumbraré?'. En la vida todo el mundo se acostumbra cuando quiere compartirlo todo cuando se ama".

8. El 'cuponsito' la rescata en televisión

Carmen Sevilla en una de sus últimas apariciones públicas, en marzo de 2010. Gtres

Fue en 1991, a la edad de 60 años, cuando inició la que se ha convertido en su última etapa profesional. En esta ocasión, como presentadora de televisión. Llegó a presentar múltiples programas de diversas temáticas, así como galas y especiales. Valerio la tentó para que volviera a trabajar y ella aceptó, recuperando el esplendor de estrella. Explotó entonces su faceta más cómica y divertida, haciendo del despiste y sus “errores” uno de los recursos más imitados. Eran los tiempos de Telecupón en Telecinco junto a un jovencito Agustín Bravo (60). Consiguió triunfar en todos los terrenos.

9. Su despedida en 'Cine de Barrio'

Su última etapa como presentadora de televisión la inició a finales de 2003, cuando TVE la reclamó para presentar las Campanadas de Fin de Año junto a Ramón García (59). En enero de 2004 fue elegida para sustituir de José Manuel Parada (69) al frente de Cine de Barrio. Estuvo al frente del espacio durante siete años, desde 2004 a 2010. El 14 de diciembre de 2010, a los 80 años, grabó el que fue su último programa como presentadora de televisión. Sevilla fue entonces reemplazada por Concha Velasco (81).

10. Su enfermedad

En 2010, la enfermedad de Carmen Sevilla ya se había agravado considerablemente. En 2015, se hizo público que la dolencia había avanzado hasta el punto de que ya no era capaz de reconocer a nadie, ni siquiera a su propio hijo. Él se convirtió en su administrador y cuidador principal al trasladarse a vivir con ella. Finalmente, la familia consideró que lo más apropiado era llevarla a una residencia.

