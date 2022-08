Quién es Miguel Barreiro, el prestigioso abogado con el que Eugenia Osborne ha recuperado la ilusión

Fue a finales del mes de julio del año pasado cuando se conocía que uno de los matrimonios más longevos del panorama social, el formado por Eugenia Osborne (36 años) y Juan Melgarejo, se había separado.

Tras 10 años casados, otros cuatro como novios, y tres hijos en común decidían separar sus caminos. "Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", escribía en sus redes sociales la hija de Bertín Osborne (37).

Desde entonces, Eugenia ha estado centrada en su familia, especialmente en sus vástagos, disfrutando de su vida de soltera, de su nuevo hogar y de sus redes sociales, donde acumula más de 200.000 seguidores. Una nueva vida en la que, tal y como aseguraba ella misma, no había espacio para el amor. Hasta ahora.

Eugenia Osborne en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El verano parece haber traído a Eugenia una nueva ilusión, tal y como se muestra en las páginas de ¡HOLA!, en las que aparece en actitud cómplice junto a un apuesto hombre de cabello moreno y que responde al nombre de Miguel Barreiro. En las fotografías se les puede ver a ambos muy cómodos en compañía del otro, paseando de la mano y compartiendo gestos de cariño.

Pese a que hasta este miércoles, 17 de agosto, Barreiro era un total desconocido para el grueso de la población, se sabe que es doctorado en Derecho y Educación Ejecutiva en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia y que ha trabajado durante más de una década para las Naciones Unidas y la OCDE en la creación de estrategias de construcción de alianzas y conciencia comunitaria en países menos desarrollados, como Etiopía, Nicaragua o Camboya.

Miguel Barreiro durante su exposición en TEDxIEMadrid. TEDTalks

Además, es profesor asociado en la Universidad Internacional IE Universo, en el área de Persuasión y Ética y de Representación y Ética, perteneciente al área de Comunicación. Su amplia trayectoria profesional no termina ahí y es que también ha sido ponente en las conocidas charlas TED Talks, donde realizó una ponencia llamada 'Vignettes of Hope: Transformative and alternative ways of storytelling' -Viñetas de esperanza: formas transformadoras y alternativas de contar historias, en español- con la que demostró sus conocimientos y también su gran nivel de inglés.

Verano diferente

La llegada de esta nueva persona a la vida de Eugenia Osborne llena de ilusión este verano que, según ha confesado, es muy diferente. No solo por el hecho de que parece volver a tener el corazón abierto al amor, también porque ha pasado unas vacaciones diferentes.

Así lo confirmó en una publicación en la que celebraba haber pasado unos días en Galicia, una región que no conocía: "Un verano muy diferente al que estoy acostumbrada y que me ha encantado. No será la última vez que venga por aquí, de eso estoy segura", aseguró.

