El llamativo proyecto de Antonio Resines tras superar el bache de salud que casi acaba con su vida

El pasado mes de diciembre, Antonio Resines (68 años) afrontaba uno de los peores momentos de su existencia. El admirado actor ingresaba en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid contagiado de coronavirus y era internado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció entubado varias semanas.

Durante algunos momentos dentro de los 36 días de ingreso se temió por su vida, pues la enfermedad, pese a estar vacunado con tres dosis, atacó a sus defensas, que no eran demasiado altas por sus patologías previas: un cáncer de colon, una angina de pecho y la artritis psoriásica que aún hoy sigue padeciendo.

Pero Resines tiene buena estrella -como el título de la película por el que ganó su único premio Goya-. Venció a la Covid-19 y volvió a la vida real, donde le aguardaban reconocimientos, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes entregada por los reyes Felipe VI (54) y Letizia (49) o un nuevo proyecto laboral del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

[La emotiva carta de Antonio Resines tras su salida del hospital: "Me han salvado literalmente la vida"]

Los reyes Felipe y Letizia entregan a Antonio Resines la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Gtres

Antonio Resines se ha convertido en influencer de LinkedIn. El que fuera presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no tiene perfil en Facebook, en Instagram ni en Twitter -donde, por cierto, le usurparon la identidad mientras estaba hospitalizado ya en planta-. La red social de moda para algunos referentes del cine, la cultura, la política, el deporte o la literatura no es otra que LinkedIn.

Pero ¿cuáles son las funciones de Resines? ¿Qué es exactamente ser influencer en LinkedIn? Según desvelan desde la web Social Selling, "un LinkedIn influencer, como cualquier otro influencer, tiene la capacidad de amplificar y mejorar considerablemente las comunicaciones de una marca o negocio, mediante contenido relevante que soporte su trayectoria profesional".

[Antonio Resines, conmovido y acompañado de su mujer, recibe un emotivo homenaje de la sanidad pública]

La historia se remonta al año 2013, cuando la red social americana presentó su programa LinkedIn influencers. A través de él, una serie de personas de cierta relevancia tenía la opción de escribir publicaciones más o menos extensas. Si bien es cierto, a dicho programa solo se puede acceder mediante invitación directa de la red social. Es decir, Antonio Resines fue contactado personalmente por LinkedIn para formar parte de su equipo de influencers. Él aceptó de buena gana.

Junto a Antonio Resines rezan nombres como el de Ana Botín (61), presidenta del Banco Santander, Sandra Barneda (46), presentadora y escritora finalista del Premio Planeta 2020, Iker Casillas (41), excapitán del Real Madrid, Pau Gasol (42), exjugador de la NBA o Andrés Iniesta (38), exjugador del Fútbol Club Barcelona y autor del gol en 2010 en Sudáfrica con el que la Selección Española logró su primer y único mundial de fútbol.

Tal y como se desvela desde LinkedIn, para llegar a ser influencer en su exclusivo equipo, hay que empezar a publicar posts de manera regular, elegir temas de actualidad con una temática ni muy específica ni muy general, crear contenidos de calidad en torno a ese tema, interactuar con el contenido de otros usuarios y crear o unirse a un grupo sobre un tema específico.

La publicación más llamativa de Resines en LinkedIn hasta la fecha es aquella en la que contó que estuvo a punto de perder la vida hasta en cuatro ocasiones. "Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron)", comienza el post del también director y productor.

No quiso Resines terminar su relato con un mensaje negativo o de tristeza, sino todo lo contrario. "No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido", concluyó con optimismo y carpe diem.

Su última aparición

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Fdez-Teijeiro (@marta_teijeiro)

Este pasado lunes, día 15 de agosto, Resines inmortalizaba su nombre con una placa en el Camino a la Torre de La Vega, la ruta de personajes ilustres de Torrelavega en la calle Serafín Escalante, en la que se incorpora junto a sus paisanos, el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón (80) y el bailarín Javier Castillo (62), conocido popularmente como Poty.



Con este gesto, la ciudad rindió homenaje a uno de sus ilustres como hace cuatro años hizo con Poty Castillo al colocar su placa al comienzo de la calle y el pasado junio con Gutiérrez Aragón a escasos centímetros, por lo que ahora Resines es el tercer personaje en este camino que culmina en una escultura que reproduce la antigua Torre de la Vega. Una nueva aventura para contar a sus ya más de 46.000 seguidores en su perfil de LinkedIn donde reza como flamante influencer.

Sigue los temas que te interesan