Cat McDonnell y Ellie Gianna, los principales apoyos de Pau Gasol en su adiós al baloncesto

Pau Gasol (41 años) ha decidido poner fin a su carrera como baloncestista tras más de 20 años de trayectoria. Así lo ha anunciado este martes 5 de octubre en una rueda de prensa en la que han estado presente sus amigos, reconocidas personalidades del baloncesto y dos de sus más grandes apoyos: su mujer, Cat McDonnell, y su hija, Ellie Gianna (1).

Aunque ha sido un momento complicado para el mejor baloncestista español hasta la fecha, su decisión estaba más que tomada, ya que arrastraba una lesión que lo tuvo en el banquillo durante dos años. "Hoy, sopesándolo todo, estoy aquí para comunicaros lo que ya habéis podido anticipar, me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil pero meditada", ha expresado Pau Gasol, quien ha lamentado que su pequeña no tenga recuerdos suyos en la pista. "Me apetecía luchar por lo improbable, tenía la ilusión de poder jugar delante de mi niña, de Ellie", ha asegurado el deportista que se convirtió en padre hace poco más de un año.

Fue el 10 de septiembre de 2020, cuando Pau Gasol y Cat McDonnell recibieron a su primera hija, Elisabet Gianna Gasol. Sin embargo, no lo dieron a conocer públicamente hasta cuatro días después, haciendo el anuncio a través de una bonita fotografía colgados en sus respectivas cuentas de Instagram. "¡Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices", escribieron entonces.

Pau Gasol y Cat McDonell tras convertirse en padres. Instagram

Ellie, como así la llaman cariñosamente sus padres, llegó para completar la felicidad de Pau Gasol y Cat McDonnell. La pareja dio la bienvenida a su primera hija pocos meses después de celebrar su primer aniversario de bodas.

El baloncestista y su mujer se dieron el 'sí, quiero' en una romántica y discreta ceremonia celebraba el 7 de julio de 2019, en San Francisco, Estados Unidos. Al enlace asistieron personalidades del mundo del deporte y de otros ámbitos, además de sus familiares y amigos más íntimos. La pareja formalizó su relación cuatro años después de que Pau Gasol presentara a Cat McDonnell como su novia. Desde entonces ha sido ella quien se ha convertido su principal apoyo, no solo en lo que a su vida profesional se refiere, sino también en sus momentos personales más difíciles.

La joven fue un gran soporte para el catalán cuando en enero de 2020 falleció su gran amigo Kobe Bryant en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna. Un trágico momento que Gasol ha vuelto a recordar este martes. "Quería hablar de Kobe Bryant, me gustaría mucho que estuviera aquí. Pero así es la vida. Es muy injusta a veces. Le echamos mucho de menos. Me enseñó a ser un mejor líder, un competidor, un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Gracias Kobe", ha expresado el deportista muy emocionado.

Pau Gasol y Cat McDonnell en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

El vínculo de Pau Gasol y Cat McDonnell con la estrella de Los Lakers y su familia ha sido tal, que quisieron ponerle a su bebe como segundo nombre Gianna. Los días posteriores a su nacimiento, además, trascendió que la madrina de la pequeña sería Vanessa Bryant (39), viuda del deportista y a quien la pareja ha frecuentado tras la triste pérdida del estadounidense.

Así es Catherine McDonnell

La mujer de Pau Gasol, a quien se le conoce cariñosamente como Cat, estudió Comunicación en la Universidad del Sur de California. Durante años trabajó como reportera en reconocidos medios, como Fox, y también probó suerte en el sector de la responsabilidad social corporativa.

Aunque su popularidad aumentó con su relación con Pau Gasol, tanto ella como el deportista han decidido llevar su vida privada en la más estricta intimidad. Sin embargo, el catalán no ha dudado en comentar en reiteradas ocasiones y a través de sus publicaciones en Instagram, que Cat McDonell y su hija Ellie han sido su principal motor y apoyo. "Muy afortunado de tener una familia tan maravillosa. Os quiero mucho. Haremos todo lo posible para traer a casa una medalla", escribió el que fuera capitán de la Selección Española de baloncesto días antes de viajar a las Olimpiadas de Tokio.

Pau Gasol se retira del baloncesto profesional a los 41 años AGENCIAS

Cada vez que han podido, Cat y Ellie han acompañado a Gasol en sus momentos más importantes. Cuando han tenido la ocasión lo han visto triunfar desde las gradas y este martes han sido testigos de su adiós al baloncesto. Se han deshecho en aplausos en su emotiva rueda de prensa y forman parte del selecto grupo de invitados a una cita íntima en la que se celebrará a Pau.

[Más información: Pau Gasol y Catherine McDonnell se convierten en padres: los detalles del nombre de su hija]

Sigue los temas que te interesan