Patricia Cerezo recuerda a su padre cuatro años después de su muerte: "Nada ha vuelto a ser lo mismo"

Este 16 de agosto de 2022 no es un día fácil para Patricia Cerezo (49 años), la exmujer de Ramón García (60). Hace justo cuatro años, en 2018, fallecía uno de los pilares de su vida, su padre, José Luis Cerezo Preysler. Patricia vivió uno de los trances más difíciles de su vida y en la actualidad le resulta inevitable emocionarse al hablar de su progenitor.

La empresaria ha utilizado sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su padre: "Cuatro años sin ti, papi. Y nada ha vuelto a ser lo mismo. No hay un sólo día que no te eche de menos. Echo de menos tu voz, tu risa, tus besos, tus consejos, tus mensajes, tus llamadas… Pero siento que estás conmigo".

Y añade: "Anoche, cuando recordaba cada minuto vivido del 16 de agosto del 2018, no pude evitar derrumbarme y de repente vi una estrella fugaz. Fue mágico. Sentí una paz… Sé que SIEMPRE estás y que estás bien. Te quiero, papi. Te quiero eternamente".

José Luis, el padre de Patricia Cerezo, en una imagen de sus redes.

Cabe recordar que José Luis Cerezo Preysler perdía la vida a los 79 años. El fallecimiento de José Luis Cerezo se producía como consecuencia de una complicación derivada de una operación de hernia de disco a la que se sometió ese mes de junio, y que le llevó a ser intervenido.

El padre de Patricia Cerezo permaneció largo tiempo hospitalizado, y fue entonces cuando contrajo una neumonía intrahospitalaria que tuvo un trágico final para este gerente del sector naval.

Padre e hija siempre estuvieron muy unidos y a menudo la periodista reservaba para José Luis y Pilar de Castellví, su madre, bonitas dedicatorias y tiernas fotografías que solía compartir con sus seguidores de las redes sociales.

La nueva vida de Patricia

En julio de 2021, se hacía pública una de las separaciones matrimoniales más impactantes en el mundo del corazón: la de Ramón García y Patricia Cerezo, tras 24 años de relación y dos hijas en común, Natalia y Verónica. En este tiempo, el exmatrimonio ha demostrado que su relación es cordial y afectuosa por el bien de sus hijas.

Por su parte, Patricia ha recuperado la ilusión al lado del empresario Kiko Gámez y está feliz con el reciente lanzamiento de su nueva agencia de comunicación, 49 Comunicación. Hace unas semanas, EL ESPAÑOL conocía que Ramón García lleva "la misma vida de siempre, tranquila, a lo suyo, sin hacer declaraciones ni entrevistas. Él vive y deja vivir". No se esconde que esta separación ha sido un "palo gordo" en el ánimo de Ramón, pero "poco a poco recuperando el ánimo y las ganas de salir y relacionarse".

Las personas que lo frecuentan en Castilla-La Mancha aseguran que lo ven "visiblemente más delgado", pero mucho mejor de carácter y espíritu: "En realidad, hay que conocerlo muy bien para darte cuenta de algo. Es muy profesional cuando la cámara se enciende". De amor por su parte, "no quiere oír ni hablar".

Sus proyectos

Patricia Cerezo en una imagen de archivo. Gtres

Patricia Cerezo está atravesando un excelso momento profesional y personal. A su nueva etapa vital tras su separación del mítico presentador, se une la felicidad que le provoca su nueva historia de amor con el empresario Kiko Gámez y el lanzamiento de su agencia, 49 Comunicación.

Cerezo informó a su exmarido el primero de esta nueva incursión en televisión: "Quedó sorprendido, pero Ramón siempre ha animado a Patricia a hacer cosas en televisión. La ve una mujer muy válida y con mucho potencial".

No sólo le sonríe como nunca su profesión, también el amor. Cerezo está feliz junto a Kiko Gámez. Viven un buen momento, sosegado y asentado. Él ya se encuentra integrado perfectamente en la vida de ella; y viceversa, también. Aún no viven oficialmente juntos: "Se lo están tomando con calma por los hijos de ambos. Ella entiende que no hay prisa para dar un paso de esa magnitud".

