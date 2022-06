Patricia Cerezo y Ramón García consiguen vender su casa familiar tras el divorcio: los detalles y el comprador

En julio de 2021, se hacía pública una de las separaciones matrimoniales más impactantes en el mundo del corazón: la de Ramón García (60 años) y Patricia Cerezo (49), tras 24 años de relación y dos hijas en común, Natalia y Verónica. En aquel momento, ya se conoció la intención de ambos de vender el que había sido el domicilio conyugal, ubicado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

A este domicilio se le colgó el cartel de 'se vende' entonces, y el mítico presentador, espléndido y generoso, compró dos inmuebles, según se ha publicado: uno para su exmujer e hijas, y otro para su nueva vida como soltero. Ahora, un año después, la vida del exmatrimonio, por separado, ha escrito nuevos capítulos y EL ESPAÑOL ha confirmado que ese hogar en el que tan felices fueron ha sido, por fin, vendido.

Tal y como explica a este periódico una fuente bien informada, la operación de venta la llevó a cabo en todo momento Ramón García tras hacerse público y efectivo el divorcio. El que es uno de los rostros más veteranos de la televisión ha quedado "muy satisfecho" con la venta, pues el comprador de la misma es alguien cercano a él y de su máxima confianza, su abogado, natural de Alicante.

La fachada de la casa que fue conyugal de Ramón García y Patricia Cerezo, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Gtres

Así lo hizo constar el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien sostuvo hace unos días en Esdiario que este letrado fue, además, el que se encargó de gestionar la separación matrimonial de Ramón García y Patricia Cerezo. Una persona, pues, del círculo íntimo del célebre comunicador, quien en la actualidad triunfa en el programa En compañía, de Castilla-La Mancha Media.

El precio final de la venta este medio no lo ha podido conocer, pero sí se hace ver que ambas partes "han quedado contentas" con un montante "razonable". Ahora, con esta operación efectuada y finiquitada, Ramón y Patricia rompen ese vínculo con su pasado en común.

La empresaria Patricia Cerezo en un evento reciente en Madrid. Gtres

En lo que respecta a la nueva vida de Patricia Cerezo, EL ESPAÑOL ha informado días atrás. Está feliz con su nueva agencia de comunicación, 49 Comunicación, así como con su vida sentimental al lado del empresario Kiko Gámez.

Ahora bien, ¿cómo se encuentra Ramón García? La información que maneja este medio es que lleva "la misma vida de siempre, tranquila, a lo suyo, sin hacer declaraciones ni entrevistas. Él vive y deja vivir". No se esconde que esta separación ha sido un "palo gordo" en el ánimo de Ramón, pero "poco a poco recuperando el ánimo y las ganas de salir y relacionarse".

Las personas que lo frecuentan en Castilla-La Mancha aseguran que lo ven "visiblemente más delgado", pero mucho mejor de carácter y espíritu: "En realidad, hay que conocerlo muy bien para darte cuenta de algo. Es muy profesional cuando la cámara se enciende". De amor por su parte, "no quiere oír ni hablar".

Los proyectos de Patricia

Patricia Cerezo está atravesando un excelso momento profesional y personal. A su nueva etapa vital tras su separación del mítico presentador, se une la felicidad que le provoca su nueva historia de amor con el empresario Kiko Gámez y el lanzamiento de su agencia, 49 Comunicación.

Cerezo informó a su exmarido el primero de esta nueva incursión en televisión: "Quedó sorprendido, pero Ramón siempre ha animado a Patricia a hacer cosas en televisión. La ve una mujer muy válida y con mucho potencial".

No sólo le sonríe como nunca su profesión, también el amor. Cerezo está feliz junto a Kiko Gámez. Viven un buen momento, sosegado y asentado. Él ya se encuentra integrado perfectamente en la vida de ella; y viceversa, también. Aún no viven oficialmente juntos: "Se lo están tomando con calma por los hijos de ambos. Ella entiende que no hay prisa para dar un paso de esa magnitud".

Patricia Cerezo y Ramón García en un evento público en enero de 2018. Gtres

La primera que aprueba esa historia de amor con Kiko Gámez es la madre de ella, Pilar, Pili en la intimidad: "Ella ha congeniado a las mil maravillas y está encantada porque ve a Patricia feliz". Kiko Gámez Martínez tiene 45 años, está divorciado, tiene dos hijos y trabaja en el departamento de marketing de la empresa Tuenti. Los dos dejan atrás largos matrimonios, y con hijos. Están en un momento vital idéntico y van "con calma y sin prisas".

Patricia y Kiko se conocen desde hace años por amigos en común, pero no fue hasta febrero de 2021 cuando su relación se estrechó. "Él ha sido un importante apoyo para Patricia durante su separación", apostilla una fuente de total solvencia. Ese mes ambos se dieron cuenta de que su relación había cambiado, dando un paso más allá en su amistad.

Gámez ya conoce a las hijas de Patricia y Ramón García. Primero, según se explicó a este medio, tuvo ocasión de presentarse ante Natalia (19), la hija mayor. Ella fue una de las primeras personas con quien Cerezo se 'confesó'. "Kiko es uno más en el entorno de Patricia y todo se está viviendo con normalidad. Ramontxu también conoce a Kiko", se aclaró hace un tiempo a este medio.

