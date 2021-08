Ramón García inicia sus vacaciones: los planes junto a sus hijas y el proyecto laboral de Patricia Cerezo

Desde que anunciaron su separación matrimonial, Ramón García (59 años) y Patricia Cerezo (49) han demostrado una gran discreción a nivel mediático. Reaparecieron ante los medios de comunicación escasas horas después de confirmarse su ruptura, a las puertas de la que había sido su casa conyugal en Madrid. Posaron juntos y atendieron a la prensa en medio de la mudanza a sus nuevas vidas. Cordialidad y mucho cariño, palabras de afecto y amor por los años vividos y las hijas en común.

Desde entonces, cada uno intenta seguir con su vida. Cerezo, en compañía de sus hijas, viajó a Cádiz, a las playas de Chiclana, donde cuenta con una casa en propiedad, que ha sido sede de buenos momentos en familia tiempo atrás. Ramón, por su parte, ha tenido un verano intenso, a caballo entre Madrid -donde ha cerrado su traslado a su nueva casa- y Castilla-La Mancha, en cuya televisión no ha parado de trabajar con su exitoso programa En compañía. Se habló mucho de si Ramón se trasladaría a Cádiz unos días para disfrutar de sus hijas y estar con Patricia, como la familia que siempre serán pese al divorcio.

Cerezo y Ramón García en un acto público en enero de 2018. Gtres

No obstante, ese momento no se ha producido y tampoco parece que vaya a tener lugar a partir del próximo lunes 23 de agosto, fecha en la que Ramón García arranca sus vacaciones oficialmente, como se informa a JALEOS desde su entorno laboral. El comunicador se tomará algo más de una semana de asueto y desconexión antes de la llegada del nuevo curso que marca el mes de septiembre. "Este verano no te creas que le apetece mucho descansar. Ha querido trabajar y ha sido en el trabajo donde ha tenido la mente ocupada. Aquí ha demostrado el tipazo y el buen profesional que es", informa alguien cercano al mítico presentador. Según la información que maneja este medio, Ramón aprovechará esos días sin obligaciones laborales para estar junto a sus hijas, Natalia (18) y Verónica (14), y, de paso, disfrutar con amigos, a medio camino entre Madrid y Andalucía.

Viajará al sur, a Cádiz, pero no se encontrará con su exmujer, ya que esta "está de escapada fuera con amigas". No se han orquestado los planes con el afán de no verse, se explica, simplemente ha surgido así. Ellos siguen teniendo una excelente relación, prueba de ello es que viven prácticamente colindantes en su flamante vida de solteros y Ramón es quien figura en la propiedad de ambos inmuebles.

En lo que concierne al divorcio, se informa que lo está tramitando uno de los mejores amigos de Ramón, un letrado de confianza de toda la vida. Desliza quien bien lo sabe que la rúbrica final aún no ha tenido lugar. "Los trámites, al haber menores, son más lentos por el juzgado", apostillan. Será en septiembre cuando Ramón y Patricia estén legalmente separados: "Han decidido que pase el verano, no hay ninguna prisa porque están de acuerdo en todo. Sobre todo, en lo más importante, en sus hijas y la manutención de la menor. No habrá ningún problema. En todo caso, que Ramón quiera dar más de lo que Patricia desea recibir. Él está siendo extremadamente generoso con todo".

Ramón García y su exmujer Patricia Cerezo durante sus vacaciones en julio de 2015. Gtres

Como ya informó este periódico hace unos días, Patricia Cerezo desea retomar su actividad profesional. En concreto, la información que llegaba en su momento es que no descartaba reactivar su vida como periodista, combinada con el mundo de la moda, su gran pasión. Dicho y hecho. Tal y como se apunta, Cerezo ya perfila su regreso al mundo laboral. Formará parte de la plantilla de una conocida revista del corazón, a la que ella está muy unida. Allí, contará con su propio blog y realizará entrevistas, hasta donde se confía. "Está entusiasmada con este proyecto, llega en un momento de cambio y será el principio de muchas cosas", anota alguien bien informado.

La puesta de largo de su hija

Todo hace indicar que la expareja se reencontrará directamente tras el verano, en la puesta de largo de su hija Natalia. Será el 9 de septiembre en un evento familiar. El primero tras su separación: la puesta de largo de su hija Natalia, que se celebrará en el convento de Boadilla. Acaba de cumplir su mayoría de edad y se hará una gran celebración. Por todo lo alto.

Allí estarán todos, desde sus amigos, hasta su hermana Verónica y sus padres. No serán los únicos. Habrá invitados sorpresa. "Enrique Ponce (49) también está invitado. Pocas personas conocen la gran amistad que existe entre ellos. Ramón es uno de los grandes amigos de Ponce y un apoyo en la separación", es el mensaje que se hizo llegar a este medio hace unas semanas. Ponce acudirá, si nada de última hora lo impide. Su exmujer, Paloma Cuevas (48), es íntima de Patricia y "no se descarta" que ambos se reencuentren ese día.

Natalia García, en una publicación de la cuenta de Instagram de su madre. Redes Sociales

"Ellos se llevan estupendamente, se han dicho demasiadas cosas y todas falsas. Ese día, de asistir, no tendrán inconveniente en verse, eso te lo puedo asegurar. Los dos son buenos amigos de Ramón y Patricia, incluso ellos también están invitados a la comunión de Bianca, que será por esos días", se aclara. Por otro lado, hace unos días el periodista Jesús Manuel Ruiz publicaba que Patricia Cerezo tiene una nueva ilusión sentimental.

No solo eso, sino que su hija mayor, Natalia, está al tanto de quién es ese hombre que le habría devuelto la ilusión a su madre. Además, se ha apuntado a que en las próximas semanas habrá importantes novedades sobre esta cuestión. "Ellos van a llevarlo de la mejor forma a nivel mediático por sus hijas. Todo se sabrá a su debido tiempo y cuando ellos tengan algo que contar", fue la respuesta que se dio al respecto a JALEOS.

[Más información: Patricia Cerezo, su nueva vida tras el verano: el detalle que desvela cómo es su relación con Ramón García]

Sigue los temas que te interesan