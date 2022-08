Marta López rompe su relación con el policía nacional Rubén Gaha un año después de conocerse

Un año le ha durado el amor a Marta López (48 años). Poco más de doce meses después de hacerse pública su relación con el policía nacional Rubén Gaha (33), la televisiva no ha podido más que confirmar su ruptura. Una noticia que ella hubiera preferido no hacer pública, pero que no tuvo más remedio que abordar en la última emisión de El programa del verano.

Era su compañero de trabajo, el periodista Aurelio Manzano, quien desvelaba la noticia en pleno directo, ante la cual Marta reaccionaba sin poder negar la evidencia. Sin querer pronunciar la palabra "ruptura", optaba por hablar de una "separación", queriendo dejar la puerta entreabierta a una posible reconciliación.

"Yo tengo claro que es una excelente persona y que sigo enamorada de él", aseguraba tajante, desvelando sus sentimientos. "Me lo preguntan a diario y no os voy a mentir. Es verdad que en estos momentos hay una separación, pero no sé lo que va a pasar, no quiero hablar de este tema por respeto. Porque yo soy una persona pública, pero él no lo es y no quiere serlo. No sé lo que nos va a deparar el tiempo, pero que pase lo que tenga que pasar. Es maravilloso. Y punto final", sentenciaba.

Fue curiosamente hace justo un año, a mediados de agosto de 2021, cuando se conocía que Marta López volvía a tener el corazón ocupado. La televisiva era fotografiada en las playas de Huelva con Rubén, con quien compartía miradas, besos, caricias y una gran complicidad.

Poco después era la propia Marta quien daba las primeras informaciones sobre él: "Es policía, tiene 32 años, está separado y tiene un hijo. Llevamos poco tiempo juntos y quiero ir despacio, no precipitarme", decía por aquel entonces.

Desde entonces, poco más se ha sabido de la vida privada de Rubén, de quien sí se sabe que es andaluz, aunque reside en Madrid por su trabajo. Han sido y son sus redes sociales la mejor manera de conocerlo, pues gracias al contenido que difunde de manera abierta se sabe que es asiduo al gimnasio, le gustan las motos -tiene una de gran cilindrada- y también viajar.

Pese a que el nombre de Rubén Gaha saltó a los medios tras confirmarse su noviazgo con Marta López, lo cierto es que ella no era la primera persona conocida con la que tenía relación. Según se publicó, sería amigo íntimo de Luis Rollán (46), además de conocido de Sofía Cristo (39).

