La justicia italiana cierra el caso de Mario Biondo nueve años después de su muerte

Este pasado lunes 1 de agosto de 2022, la justicia italiana ha cerrado el caso de Mario Biondo de manera definitiva, cuando se acaban de cumplir nueve años de su muerte. La decisión final ha llegado con el sobreseimiento de la causa, que la familia del fallecido había conseguido reabrir en su país natal después de que en España se diera por zanjada, confirmando la tesis del suicidio. Así pues, se ha archivado la investigación que pretendía aclarar las luces y las sombras que rodearon aquel 30 de mayo de 2013, fecha en la que el cámara fue encontrado sin vida en su domicilio madrileño de la calle Magdalena.

Ahí empezó un largo proceso judicial en dos países y con dos partes completamente enfrentadas. Como enfrentadas están también las conclusiones a las que se han llegado por parte de los tribunales españoles e italianos.

En las conclusiones del juez de instrucción de Palermo, Nicola Aiello, se especifica que Mario Biondo no se ahorcó para quitarse la vida, sino que en realidad se fingió ese escenario para ocultar un asesinato. Sin embargo, después de nueve años, cree que es demasiado tarde para poder encontrar a los culpables.

Los padres de Mario Biondo habían conseguido reabrir el caso en Italia. Gtres.

También deja claro que, en su opinión, las cosas no se hicieron bien en España y cita algunos ejemplos que podrían haber sido determinantes en la resolución del caso. Por un lado, asegura que "cuando se encontró el cuerpo debieron haber realizado actividades de investigación que no realizaron y que dado el tiempo transcurrido no podrían haber sido realizadas por las autoridades judiciales italianas".

Otro de los detalles que más le ha llamado la atención al letrado italiano es el hematoma en la zona temporal izquierda que Mario tenía en el cráneo y que, a su juicio, es "incompatible con una dinámica suicida".

Sea como fuere, para la justicia italiana ya es caso cerrado. EL ESPAÑOL ha hablado con Santina, madre de Mario Biondo, para saber cómo han recibido ella y su marido, Giuseppe, la noticia. "Es una victoria a medias, pero en Italia sí se ha establecido que fue un asesinato", confiesa. Están contentos porque esa es la tesis que ellos han defendido durante todo este tiempo, pero que no se ha podido demostrar.

Mario Biondo falleció alrededor de las seis de la madrugada del 30 de mayo de 2013 en la vivienda que compartía con su mujer, mientras se encontraba solo. Desde entonces, el caso ha mantenido en vilo a España y a Italia por las circunstancias de su muerte y por la constante lucha de su familia por descubrir más detalles del fatídico suceso. El cámara italiano apareció muerto en su casa, colgado de una estantería.

