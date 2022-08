Amber Heard, obligada a vender su casa del desierto para pagar la indemnización a Johnny Depp

Este es, sin duda, un annus horribilis para Amber Heard (36 años). Su situación resulta complicada, pues, como dijo su propia abogada, no tiene recursos para cumplir la condena que le impuso el juez en su contienda con su exmarido. Esta sería la razón por la que Amber se ha visto obligada a vender su casa del desierto para poder pagar la indemnización a Johnny Depp (59), que asciende a 9,6 millones de euros.

Se trata de su residencia en Yucca Valley, una ciudad poco conocida ubicada en el desierto de Mojave, California, donde ha estado refugiada durante los dos meses aproximadamente que ha durado el proceso legal que ha mantenido con el protagonista de Piratas del Caribe.

Tal y como apuntan algunos medios americanos, la intérprete no aparece en la escritura de la propiedad, ya que la casa fue comprada en 2019 a través de un fideicomiso anónimo vinculado a ella. El precio de venta habría sido un millón de euros y habría ganado con la operación 500.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard)

Una cantidad ínfima si se tiene en cuenta que aún debe encontrar la manera de conseguir el resto del montante, que en realidad asciende a 7,8 millones, descontando los casi dos millones que tiene que pagarle Johnny Depp, que también fue condenado en el juicio por difamación. Si las cuentas no fallan, tras la operación inmobiliaria de Amber la situación financiera no ha mejorado mucho.

El resultado del juicio no ha sido igual para sus dos protagonistas, pero no sólo a nivel legal y económico, también en la faceta profesional. La actriz no tiene guiones sobre la mesa para regresar al cine, aunque en 2023 estrenará la nueva entrega de Aquaman y la película In the fire, donde ha trabajado con el español Eduardo Noriega (49). Su imagen pública ha quedado bastante dañada tras perder tanto el juicio como el posterior recurso de apelación.

[Johnny Depp y Amber Heard, tras el veredicto: él celebra en TikTok y ella se refugia en el desierto]

Muy diferente es el estado de su exmarido, que no sólo celebró su victoria por todo lo alto con una cena de 58.000 euros rodeado de 20 amigos en un restaurante indio de Birmingham. Además, pronto volverá a rodar, ya que es el protagonista de Jeanne du Barry, un filme francés que narra la vida de la condesa de Barry, amante del rey Luis XV. El actor interpretará el papel del monarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Depp (@johnnydepp)

Además, también está arrasando en ventas con su primera colección de cuadros, llamada Friends&Heroes que se comercializan en galería británica Castle Fine Art. De momento y según han apuntado varios medios británicos, Depp habría vendido pinturas por valor de tres millones de euros. Son retratos neoexpresionistas de personajes tan populares como Keith Richards (78), Al Pacino (82) o Bob Dylan (81).

Sigue los temas que te interesan