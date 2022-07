Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, se convierten en padres por cuarta vez

Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, y su mujer, Alicia Peña, han dado la bienvenida a su cuarto hijo. Ha sido el ex guardia civil el que ha compartido un emotivo vídeo del momento exacto del parto en el que los felices padres reciben de manos de su matrona a su pequeño.

Junto a las imágenes, Jorge ha compartido unas bellas palabras que desvelan el emocionante instante que ha vivido al ver dar a luz a su cuarto vástago: "Y se hizo La luz… ese día en el que llegas con incertidumbre, nervios, y excitación… y de repente un llanto da lugar a la alegría, la ilusión, el júbilo y la emoción… Inolvidable ese primer 'piel con piel' mientras terminan de poner 'a punto' a mamá… sí, tú, Alicia, cual Valkiria llegada de Valhalla, has demostrado (ya) infinidad de veces como sobreponerte a la adversidad, luchar por lo que crees, y que ver la vida de color de rosa, se puede cuando das lo mejor de ti… Gracias por ser siempre el premio de mi vida".

Se trata del tercer niño para la pareja, que ya tiene a Mario y Marcos, y a su única niña, Martina. Precisamente el nombre del recién nacido es aún un misterio, pero Jorge ya daba una pista cuando conocieron el sexo del bebé que esperaban: "No dábamos importancia a que tipo de género tuviese, porque simplemente va a ser amado desde lo más profundo de nuestros corazones… eso no quita para que tuviésemos curiosidad por saber qué llegaría…(sobre todo sus hermanos). Así que sí, es oficial, un nuevo chico a la familia. Para no romper la tradición seguiremos con las iniciales MAR… de sus hermanos, ¿nos ayudáis con los nombres?", escribía en sus redes el 24 de febrero.

[Así es el colegio 'hippie' de los hijos de Jorge Pérez: perdido en la naturaleza y con un peculiar método]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Peña Humada (@aliciaphumada)

El exmiembro de la Benemérita y la coach motivacional anunciaron el pasado 27 de enero que su familia iba a crecer y que muy pronto serían uno más en casa. "Esta familia crece. Muy felices y afortunados por poder compartir con vosotros que somos uno más. Pasaremos a ser siete (seis, más Laika -su mascota-) y la alegría y la emoción no podrían ser más grandes en nosotros", contaba Jorge en su cuenta personal de redes sociales junto a una imagen idílica posando con su esposa y sus tres hijos.

Jorge Pérez ha compartido varias fotografías de su cuarto hijo recién nacido. Instagram

Alicia, por su parte, utilizó su perfil de Instagram para agradecer los mensajes de amor que recibió en ese dulce momento: "Muchas gracias de corazón por todas las muestras de cariño. Estamos muy felices y nos hace mucha ilusión compartir con vosotros que nuestro bebé está de camino. Pido que sea tan feliz como sus hermanos y que baile la vida como ellos saben hacerlo".

