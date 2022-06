Dos años sin Pau Donés: una familia "sobreviviendo", la discreción de su hija y la salud de su padre de 87 años

Este 9 de junio de 2022 es una fecha marcada en rojo, dura, aciaga para la familia del cantante Pau Donés: se cumplen dos años de su fallecimiento. El mundo de la música, la cultura, el arte y el entretenimiento lloró su fallecimiento a los 53 años, víctima del cáncer de colon.

Batalló denodadamente Donés contra esa enfermedad que padeció desde 2015. Hubo estadios de todo tipo en el proceso, pero en julio de 2018, cuando el cáncer volvió a golpearle duro, Pau lo dejó todo y se fue a California con su hija Sara.

Reconoció que se había perdido su infancia como consecuencia de su trabajo, y que no estaba dispuesto a hacer lo mismo con su adolescencia. Donés perdió la vida bebiéndosela a grandes sorbos y centrado en su faceta de padre. Dos años después, EL ESPAÑOL ha podido conocer algunos detalles sobre cómo sigue su familia más directa, sus hermanos, Bernat, Isabel y Marc, su única hija, Sara Donés, y su padre, Amado.

El cantante Pau Donés en una imagen promocional de '50 palos, y sigo soñando', en marzo de 2017. Gtres

Según se explica a este medio, la vida de todos "sigue igual, en el mismo punto que hace un año, sobreviviendo como se puede". A Pau se lo tiene muy presente en el día a día, se explica al otro lado del teléfono. No solo a nivel musical -sus hermanos y su hija "siguen escuchando su voz casi diariamente"-, también "a nivel de anécdotas y de aprendizajes de vida".

En esa línea, se hace constar que la relación de los hermanos de Pau Donés con su sobrina Sara, la única hija del intérprete, continúa siendo "estrechísima". Sara "sigue con sus estudios", y complemente apartada de la vida social.

Ese ha sido siempre su objetivo y nunca se ha movido de esa directriz: "Por no tener, no tiene ni redes sociales oficiales. No quiere que nadie haga un seguimiento de su vida. Ella está bien, estable y con una vida muy corriente". El pasado 3 de marzo de 2022 no fue un día cualquiera para la familia de Pau Donés. Ese día, el Boletín Oficial del Registro Mercantil estableció como "socia única" de Tronco Récords S.L, la empresa de Pau, a su hija, Sara.

Tras este movimiento, todo pasará por la hija de Pau, quien gestionará la empresa de su padre. La joven administrará la compañía solidariamente junto a su tío, Marc Donés. Los hermanos del cantante han dado la cara en algunos actos en representación de su hermano, como en la entrega a título póstumo de la Medalla de Oro. Siempre en nombre de Sara, quien no quiere hacer acto de presencia.

En lo que respecta al estado vital y de salud de Amado Donés (87 años), el padre de Pau, este medio también maneja información exclusiva. Amado está "como puede, dadas las circunstancias sobre su hijo, la pandemia y demás", asegura a EL ESPAÑOL una vecina de Montanuy, un pequeño y hermoso municipio de La Ribagorza, en la provincia de Huesca, en Aragón.

Amado Donés junto a su hijo, Pau Donés, en la gala Català de l'any en el año 2016. EL ESPAÑOL

Esta mujer sostiene que "hace tiempo que no lo veo, ahora va en silla de ruedas y su mujer y sus hijos lo tienen apartado por miedo a la pandemia y estas cosas. Yo sí veo más a su mujer y le pregunto cuando voy a hacer cosas de campo". Sus hijos lo visitan siempre que pueden, los fines de semana. "Está bien atendido pese a su edad avanzada y contando con ese dolor de perder a un hijo... Está sobreviviendo, sí, eso es justo lo que está haciendo. Vivir es otra cosa", se remacha.

La unión de Pau y su hija

Pau Donés y su hija siempre estuvieron muy unidos. En especial, en el último tramo de la vida del cantante de Eso que tú me das. "Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve solo dos meses en casa. Me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco", reconoció en una entrevista. Quiso enmendar su error, apuró la vida en sus últimos años.

El nacimiento de su hija marcó su sino, tal y como él desveló en vida. "Me volví cariñoso, amoroso, incluso pegajoso. Gracias a ella soy más fuerte, más persona, más feliz", confesó el propio cantante. Con la positividad y la espontaneidad que le caracterizaba, Pau Donés educó a Sara entre instrumentos, estudios de grabación y pasión por la literatura, la poesía y la música.

Sara Donés participando en el último videoclip de su padre, 'Eso que tú me das'. YouTube

No obstante, Sara se quedó huérfana de padre a los 16 años. Subraya la fuente que la joven pretende seguir siendo "una persona anónima", no le gusta el mundo de la prensa ni aparecer en los papeles. "Es su decisión y hay que respetarla", se insiste. Seguirá, pues, en ese segundo plano.

"Es una chica con una gran sensibilidad", se hace constar. Cuenta a este periódico quien bien lo sabe, y siempre con la discreción y el cariño a la familia por bandera, que Sara encaró la enfermedad "con una gran entereza. Digna hija de su padre. Si tuvo miedo, que lo tendría, lo supo aplacar con ese arrojo. Habló de la palabra cáncer desde el primer momento".

Pau Donés en un evento público en septiembre de 2017, en Vitoria. Gtres

El 23 de mayo de 2020, Pau Donés lanzó su proyecto más especial. Bajo el título Eso que tú me das, el artista publicaba un tema alegre, de agradecimiento y en el que por primera vez se podía ver a bailando a su hija, Sara. La familia Donés al completo es tan discreta, y la joven ha querido pasar siempre tan desapercibida, que por ello se muestra en el clip más tierno de Jarabe de Palo con un antifaz de encaje en color negro.

En cuanto a homenajes se refiere, el 10 de octubre de 2021 se hicieron realidad una escultura y una placa en memoria del cantante de La flaca en las inmediaciones de la localidad oscense de Montanuy, de la que procedían sus raíces aragonesas y en la que era un vecino más.

Especial mención requiere la camiseta solidaria que se creó en su honor, con el lema Vivir es urgente, y que recaudó 524.581 euros en 2021. Dinero que se destinó a tres proyectos de investigación de la fundación CRIS contra el cáncer, que se desarrollan en el Hospital del Vall d'Hebron, donde se trató Pau Donés.

