Paz Padilla cambia de 'look' tras su radical despido: analizamos el mensaje que transmite con su imagen

Paz Padilla (56 años) ha tardado un mes en retomar su vida pública. Tras su fulminante salida de Mediaset - que la despedía a comienzos del pasado mes de marzo - la presentadora ha pasado estas últimas semanas alejada de los focos y volcada en su faceta como actriz, especialmente en la representación de la obra El humor de mi vida. También ha sacado tiempo para continuar sus otros proyectos profesionales, como el desarrollo de la nueva colección de la firma Noniná.

En esta etapa convulsa ha estado acompañada en todo momento de sus seres más queridos. No solo de su hija, Anna Ferrer (25), sino también de amigos que la han arropado. Una da ellas es Tamara Gorro (35), quien además le ha hecho regresar a la escena pública con motivo de la presentación de su nuevo libro, Cuando el corazón llora. Una reaparición en la que la polifacética actriz ha sorprendido con un cambio de imagen.

Su nuevo look no ha pasado desapercibido en sus redes sociales, donde sus seguidores le han resaltado lo "guapa" que está tras cortarse el pelo y hacerse unas mechas rojizas. Una valoración que comparte el experto consultado por EL ESPAÑOL, que sentencia que Paz Padilla ha logrado un aspecto favorecedor.

Paz Padilla en su última aparición pública, el miércoles 6 de abril. Gtres

En opinión de Jesús Reyes, director de la agencia de prensa CoolHunting Madrid Comunicación y periodista experto en moda, lo que ha llevado a la polifacética presentadora a ponerse en manos de su estilista ha sido una "necesidad de mejora". Según explica, cuando una persona decide cortarse el cabello no siempre es con la intención de rejuvenecer y es que puede haber otras causas. "Este término no está bien empleado en estos casos", señala.

El estilista va más allá y apunta a que el objetivo de Padilla podría ser querer "ganar volumen en el pelo", algo que habría conseguido con este peinado. No solo por las capas que se ha realizado, sino por la forma de peinarse, con ondas marcadas. Pero lo más destacable, a su parecer, es que estaría buscando alejarse de una época que, sin duda, no ha sido nada fácil para ella. "El cambio (de estilismo) además puede estar conectado, a veces, con un deseo emocional de querer romper con un pasado reciente y empezar o emprender una nueva etapa".

Ahora, cada vez que se mira en el espejo Paz Padilla se ve diferente. Atrás ha quedado su antiguo peinado, que en los últimos tiempos llevaba por debajo de los hombros y de un color más claro gracias a una combinación de reflejos en tonos rubios y castaños más claros. Pero también su etapa en Sálvame, donde trabajó durante más de 12 años, desde noviembre de 2009.

En unos meses Paz Padilla ha protagonizado un gran cambio de 'look'. Gtres

Al someterse a este cambio de imagen Paz Padilla también ha logrado, en palabras del experto, un efecto positivo. "Ayuda psicológicamente a tener esa barrera física de estar viviendo el cambio en todos los aspectos", algo que sin duda Paz Padilla ha logrado tanto en lo profesional como en lo personal.

Nueva etapa

Fue el pasado 2 de marzo cuando Mediaset España confirmaba el despido de Paz Padilla después de que una revista del corazón desvelara en su portada la noticia. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", se podía leer en el comunicado emitido por la empresa.

Una noticia que según desvelaba EL ESPAÑOL dejó a la gaditana "sorprendida y descolocada", pues no se imaginaba el abrupto final. Según conoció este medio, lo que dolió especialmente a la gaditana fue que se jugara con su profesionalidad y se cuestionara su buen hacer. "Lo de que incumple su obligación es de risa viniendo de ese programa en el que se van y vienen. Eso te digo que ha dolido mucho, mucho, porque otra cosa no, pero profesional Paz es un rato largo", afirmaba la fuente consultada por este periódico.

Un mes después, Paz Padilla ve su futuro con otro color. Así lo desveló durante el evento de Tamara Gorro, en el que quiso dejar claro que el programa de Telecinco en el que trabajó durante tantos años es parte de su pasado. "Yo ya no lo veo, estoy apartada de ese mundo y estoy en otra onda. Agradezco a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida y he aprendido mucho. Soy quien soy por mis circunstancias y por lo que he vivido", sentenció, aprovechando para mandar un mensaje con el que cerrar esa etapa: "La vida me sonríe, soy feliz. La vida es sencilla, nos la complicamos nosotros".

