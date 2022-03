Ana Obregón pide perdón a su madre 10 meses después de su muerte: "Las lágrimas no pueden dejar de salir"

El 22 de mayo de 2021, la madre de Ana Obregón (67 años) fallecía a los 95 años de edad. Se acababa de cumplir el primer aniversario de la muerte de Álex Lequio -que perdió la vida el 13 de mayo de 2020- y la actriz aún mostraba su intenso dolor por perder a su hijo. Por este motivo, aunque se derrumbó por completo en el tanatorio al dar el último adiós a su progenitora, siempre ha afirmado que todavía no ha podido entrar en el duelo por ella, porque la pérdida de su vástago la desoló de manera absoluta.

Ana Obregón Navarro era el bastón más fiel de la actriz, la mujer de la que lo aprendió todo y cuyo amor la mantuvo en pie tras la muerte de Álex. Por eso siente su ausencia de forma notable, y este martes 22 de marzo ha sucedido una curiosa anécdota que Ana ha querido compartir en sus redes sociales porque coincide con una fecha muy especial: "Hoy he encontrado esta foto con mi madre que nos hizo Silvia Polakoff. No sé si es una señal, Mamá. Creo que sí. Porque justamente hoy hace 10 meses que nos dejaste", ha desvelado.

Pese a que han pasado una decena de meses desde que se fue, la actriz sigue disculpándose con su madre por no tener fuerzas para encarar su pérdida: "Te he pedido perdón cada día por no poder ni ser capaz de entrar todavía en tu duelo. Hasta hoy, que las lágrimas no pueden dejar de salir", confiesa. Al mismo tiempo, Ana defiende lo importante que ha sido su figura materna en su vida y en la de su hijo: "Mi mejor amiga, mi guía, mi ejemplo, que como un ángel me abrazas desde donde estás cada segundo. De la misma manera que sé que estás abrazando y cuidando de mi niño. Y eso de alguna manera me da un poquito de paz. Como en esta foto. Como en ese momento", recalca.

Sumida en estos recuerdos, Ana Obregón ha confesado recientemente que por el día de su cumpleaños, que fue el pasado 18 de marzo, "no tenía nada que celebrar" y no hizo ninguna reunión especial por su marcada fecha. Le faltan dos de los pilares más importantes de su vida y la actriz aún no ve motivos para festejar nada.

Este martes 22 de marzo, la querida intérprete recuerda el fallecimiento de su madre, mientras vive atenta al delicado estado de salud de su padre, Antonio García Fernández (96). El famoso empresario inmobiliario ha tenido que ser ingresado varias veces en los últimos meses, algo que hace que Ana rememore la última hospitalización de su madre. Fue a mediados de abril de 2021, un mes antes de fallecer. Y es que los hospitales se han convertido en parte de las pesadillas de la actriz, pues su amado hijo perdió la vida en uno de ellos tras dos años de lucha contra el cáncer.

