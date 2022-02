Verdeliss responde a las feroces críticas por haber dado a luz en su casa y ante sus 7 hijos menores

Verdeliss (36 años) disfruta ya de sus ocho hijos en el calor de su hogar tras dar a luz a la más pequeña, Deva, el pasado martes 8 de febrero. La influencer esperó un par de días para dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. "Cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi luna. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo", escribió en la publicación con la que anunciaba el nacimiento de su octavo bebé.

La navarra dio a luz en un parto velado, esto es, que Deva nació "enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000", detalló. El alumbramiento se llevó a cabo en su chalet, rodeada de sus siete hijos y su marido, y asistida por dos mujeres profesionales.

Este lunes, Verdeliss ha compartido varias imágenes del momento del especial nacimiento, y cómo sus hijos estaban pendientes de su madre. Junto a las fotos ha redactado un extento texto en el que ha explicado por qué dio a luz en casa.

Verdeliss, poco antes de dar a luz. Redes sociales

"Me planteé un muy mucho cómo anunciar el nacimiento de Deva… y opté por dejarme fluir. No decidir nada hasta tenerla en mis brazos", comienza el escrito de la pamplonesa. "Cabía la posibilidad de autoprotegerme con la típica estampa instagrameable más el pie de foto relatando fecha/peso… o ser fiel a mí misma y compartir la realidad de nuestro parto despojándome de miedos", desvela.

Verdeliss ha confesado que tomaron la decisión de llevar a cabo el nacimiento en casa por un deseo personal: "Durante el embarazo, lo tuve claro: guardamos para nuestra privacidad el deseo de dar a luz en casa. Fueron meses de visitas a @magale.eus , ilusiones, organizar preparativos…donde prioricé mi salud emocional. Si nadie lo sabía, a nadie otorgaba el poder de dañarme. Porque lamentablemente, el parto en casa (al menos en este país) está salpicado de mucho estigma…y yo me sentía especialmente vulnerable a juicios".

La exconcursante de GH VIP ha querido quitar el miedo a las mujeres que deseen parir en su hogar: "¡¡¡Este postparto me ha sorprendido!!! Lejos de debilitarme, me ha hecho fuerte. No sólo me siento preparada, la razón y el corazón me pide gritar al mundo que existe nuestra forma de parir. Porque ocultarlo significa afianzar la idea de que 'no está bien'… porque para normalizar, hay que empezar por visibilizar", dice rotunda.

Sin embargo, en su sincera carta, la influencer asegura que no pretende "señalar con el dedo a nadie" por la decisión que tome para su parto: "No me entendáis mal. No se trata de abrir debate parto en casa contra parto en hospital, no quiero convencer a nadie, ambas opciones son lícitas, maravillosas y válidas. Yo la primera que estoy agradecida y debo la vida de mi octava hija. Se trata de desmitificar, se trata de que sea cual sea nuestra opción, podamos encontrar el respeto que merecemos. Se trata de estar informadas, sólo así se toman decisiones libres", sentencia.

La 'influencer' contó con el apoyo de sus hijos durante el parto. Redes sociales

Además de aportar su opinión testimonial, recoge algunos datos públicos: "Existe evidencia científica que avala que en partos de bajo riesgo (atendidos por profesionales) en domicilio: los índices de mortalidad no son mayores a los del hospital y sin embargo, los de morbilidad sí son discretamente menores".

Esta amplia confesión compartida en sus redes sociales llega después de que haya recibido un gran aluvión de críticas por dar a luz en su casa. Pero Verdeliss defiende que hay que respectar las decisiones personales pues "toda madre y padre desea lo mejor para su bebé".

