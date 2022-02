La madre de Máximo Huerta, ingresada en el hospital tras un grave accidente

Máximo Huerta (51) ha compartido con sus seguidores de redes sociales el delicado momento en el que se encuentra. El presentador ha desvelado este 31 de enero que se encuentra en el hospital después de que su madre sufriera una caída por la que ha necesitado atención médica.

"Gracias a todos los compañeros que se están poniendo en contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa", ha escrito en la publicación de Twitter, alertando del motivo por el que estaría ausente.

Máximo no ha tardado en recibir una gran oleada de mensajes de cariño de admiradores y de compañeros de profesión. De entre todas estas reacciones y palabras de cariño sorprendían las de Ana Rosa que, aunque de manera breve, aprovechaba para mandarle un abrazo a la madre de su amigo. "Dale un abrazo de mi parte. Se recuperan fenomenal", le animaba. Pero también de Rayden o Soraya Arnelas, que ha escrito: "Mucho ánimo cielo, que se recupere la mami pronto".

Desde hace un año, el exministro está especialmente volcado en la salud de su madre, Clara Hernández. El pasado 2020, en Navidad, desvelaba que su progenitora tenía un tumor: "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola. Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo", deseaba de cara al 2021. Pese a todo, Máximo quiso mantener en el plano más privado la enfermedad de su madre y no fue hasta diez meses después, en octubre de 2021, cuando volvía a convertirla en protagonista de sus redes sociales al mostrar una fotografía en la que aparecía en la sala de espera de un hospital.

Madre e hijo están muy unidos y desde su regreso a su Valencia natal, viven juntos en la localidad de Buñol, desde donde Máximo Huerta puede acudir a sus compromisos profesionales sin tener que separarse de su madre, de quien está muy pendiente.

Máximo Huerta abraza a su madre tras tomar posesión como Ministro, en junio de 2018. Gtres

La relación entre Máximo y su madre es muy especial, tanto que Clara ha estado a su lado en todos los días clave de su vida. También cuando tomó posesión del cargo de Ministro de Cultura. Ese día, ella le acompañó con la mayor de las ilusiones y le dio el abrazo más emotivo, siendo las de esta jornada una de las pocas imágenes públicas que se tienen de ella.

