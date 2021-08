Máximo Huerta posa por primera vez con su pareja: sus más de tres años de discreta relación

Fue durante la desescalada por fases del confinamiento, en mayo de 2020, cuando Máximo Huerta (50 años) entró vía Skype en el programa Sálvame y en mitad de su discurso sobre su nueva vida en pandemia confesó que estaba -y está- enamorado.

El exministro de Cultura sorprendió con la noticia de manera natural a lo largo de la conversación con Jorge Javier Vázquez (51). El presentador quiso saber si Huerta estaba haciendo uso de las apps para ligar durante el estricto confinamiento, pero la respuesta de Máximo fue rotunda: "Yo vengo enamorado de casa". Entonces el de Badalona hizo la pregunta que todos estaban pensando: "¿Estás en pareja?", y la consiguiente contestación del escritor volvió a ser tajante: "Sí, estoy enamorado". Jorge Javier no daba crédito a lo que escuchaba porque según explicó: "Yo te sigo en Instagram y no sabía nada...", a lo que el valenciano respondió: "¿Tú te crees que lo cuelgo todo en redes?".

Pues este agosto parece haber llegado el momento de dar el paso y mostrar públicamente el rostro del hombre que ha enamorado a Máximo Huerta. Ha sido el propio autor de Firmamento el que ha compartido la fotografía en su perfil de Instagram. Se trata de su última publicación, una instantánea en blanco y negro en la que ambos posan de perfil, pero el exministro abraza a su pareja apoyando su mano cariñosamente en la zona de su cintura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

Máximo no ha escrito nada al lado de la imagen, solamente ha escogido el emoji de un ancla, un símbolo que también lleva tatuado en su brazo.

Poco se conoce de la discreta relación sentimental que mantienen, apenas un dato que el mismo Huerta ha querido compartir estos meses atrás. En diciembre, en la Navidad de 2020, el escritor volvía a confirmar su noviazgo, esta vez ante María Patiño (50), y desvelaba cuánto tiempo llevaban juntos: "La relación continúa desde hace tres años felizmente y muy a gusto".

Este verano ha sido especial para Máximo y su pareja, que han pasado unos días de agosto en Guadalest, en Alicante, junto a un grupo de amigos. "Las conversaciones, las cenas, las rutas en coche, los brindis, los baños de sol y de mar, el trajín de desayunos, las canciones… La amistad tiene eco. Y campanillas", escribía Huerta junto a una fotografía compartida en redes en la que aparece al lado de su pareja y de seis amigos más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

Su difícil 2020

Huerta se abrió en canal en el especial de Socialité que se emitió el día 25 de diciembre de 2020 para hablar de cómo se estaban desarrollando sus navidades. "Mi madre dijo que no quería adornos, no quería estos días fingir alegría", confesó.

Sólo unas semanas antes, el autor de El susurro de la caracola, explicó el pasado 12 de diciembre en un acto en La Casa del Libro la difícil situación que estaba atravesando. "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", contó y deseó que en 2021 su único sueño es "que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

[Más información: Màximo Huerta: "Yo también he recibido cartas sin sello, aunque no al nivel de Marta Fernández"]

Sigue los temas que te interesan