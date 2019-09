Màximo Huerta: "Yo también he recibido cartas sin sello, aunque no al nivel de Marta Fernández"

Màximo Huerta (48 años) ha regresado a la vida pública en lo que a photocall se refiere después de un largo periplo retirado tras su dimisión como Ministro. Buena muestra de ello es su programa en TVE A partir de hoy y su presencia en el estreno de la película de Alfonso Cortés-Cavanillas, Sordo, donde no ha esquivado ninguna cuestión y ha abordado aspectos tanto de las últimas novedades políticas como de la terrible situación a la que ha tenido que hacer frente su amiga Marta Fernández Vázquez (46) tras confesar el acoso que ha sufrido.

Y es que, la periodista ha desvelado que durante años ha sido víctima de acoso, haciendo público ahora el infierno que ha vivido. Como no podía ser de otra manera, Màximo ha querido apoyarla y contar su propia experiencia al respecto.

El presentador de 'A partir de hoy'. Gtres

Màximo, las guerras sacan lo peor de uno, ¿no?

Hay guerras cotidianas que sacan también lo peor de nosotros. Nos hemos convertido en pequeños odiadores.

¿Se hace el sordo?

Sí, y he disfrutado mucho haciéndome el sordo. Estoy en contra de la sinceridad completa.

¿Sabe algo de la película?

He estado con Asier y Hugo, sé el esfuerzo que hay, las ganas y adoro a los protagonistas.

Ha trabajado con Marta Fernández. Sabe lo que le ha pasado y el testimonio duro que ha vivido, ¿le ha pasado algo similar?

Es más habitual de lo que creemos. Yo he recibido cartas sin sello, Marta, amiga mía, la quiero mucho y sé lo muy mal que lo ha pasado todo este tiempo.

¿Le ha pasado a usted?

No en ese grado con el miedo que ha pasado Marta.

Ha necesitado digerirlo para contarlo

Es muy difícil. Ella ha sido muy prudente, ha actuado con las medidas y ahora ha podido decirlo porque hay que ser fuerte para asumir los miedos.

Se avecinan elecciones, ¿cómo va a vivir ese momento?

Se avecinan elecciones, y ahora yo, como un ciudadano más, a votar y cumplir con algo que es maravilloso: elegir y votar.

Ciudadanos cansados

Cansados por tantas elecciones en tan poco tiempo y gasto. Yo siempre a favor del diálogo. Hay que bajar nivel de fuego, menos ruido para dialogar mejor y expresiones externas no enturbien.

¿Tan difícil es llegar a un acuerdo?

Si no nos ponemos de acuerdo en comunidad de vecinos...

El difícil episodio de Marta Fernández

Después de dos años sufriendo acoso, la periodista y presentadora de televisión Marta Fernández puede respirar tranquila. Un hombre de 44 años llevaba acosando a la periodista desde 2017, pero no ha sido hasta el pasado 30 de agosto cuando fue detenido. La Policía no tardó en dar con él, puesto que 'El pájaro Azul' -como se apodaba- se identificaba con nombre, apellidos y dirección en todas sus cartas. Ahora no podrá aproximarse a ella a menos de 500 metros.

Este pasado lunes, la presentadora de televisión decidía hacer público el calvario que ha atravesado durante todo este tiempo, en el que ha recibido mensajes, cartas, objetos e, incuso, ha llegado a toparse con él en persona y ha recibido recriminaciones. Lo ha contado a través del programa Espejo Público, con una explicación por escrito.

En los primeros momentos, en el año 2017, el acoso se manifestó mediante mensajes a través de una red social; más tarde, derivó en el envío de cartas a su propio domicilio. "Me asusté cuando un día me envía una carta a mi domicilio particular, con número de portal, piso y letra. Lo más alucinante es que mi acosador se identifica. Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remitente. No entendía nada", explicaba Fernández al programa de televisión.

