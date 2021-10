Máximo Huerta, preocupado por la salud de su madre: confiesa su dura batalla

Máximo Huerta (50 años) está viviendo un difícil momento debido a la salud de su madre, Clara Hernández. Fue el pasado año 2020, en plena Navidad cuando el presentador confesó que su progenitora estaba pasando por un revés importante: "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", explicó al hacer balance sobre los pasados meses y pidió un deseo expreso para el 2021: "Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

El escritor ha querido mantener en el plano más privado posible la enfermedad de su madre todo este tiempo, pero este jueves, 30 de septiembre, publicó una fotografía en sus redes sociales en la que Clara aguardaba su turno en la sala de espera de un hospital. Junto a la imagen, Máximo escribía unas líneas que demostraban la frialdad de estos lugares y la conversación que se produjo entre ellos: "Otra resonancia. Otra espera. Otra vez a bucear frente al misterio. El hijo dice que irá bien. La madre enarca las cejas. Silencio. El mismo que la otra vez. El de la anterior. Silencio. Se escucha su nombre. La llaman. Pasa el control. Escribo y miro la silla -ahora- vacía".

Máximo Huerta ha compartido una fotografía de su madre en la sala de espera del hospital. RRSS

Además de describir la situación, el valenciano demuestra su preocupación y eterna atención a su madre en un momento tan delicado. Huerta acompaña a su ser más querido a sus consultas y tratamientos para hacer frente al complicado diagnóstico unidos. En la instantánea compartida por Máximo, se ve a Clara sentada en la sala de espera, con la cabeza oculta en un pañuelo y mirando al frente aguardando su turno para ser atendida. El autor inmortaliza el momento desde la espalda de su progenitora, como un guardaespaldas que cuida de su bien más preciado.

Solo segundos después de publicar la imagen, decenas de seguidores, amigos y compañeros de trabajo le hacían llegar sus ánimos y su máximo apoyo, como Carlota Corredera (47) que les enviaba a madre e hijo el más fuerte de los abrazos. Sin embargo, minutos más tarde, tras recibir una avalancha de bellos comentarios, el de Utiel tomaba la decisión de eliminar la fotografía de su perfil de Instagram.

Máximo está actualmente muy pendiente de su madre, un revés que llega en un gran momento profesional y personal, pues su relación sentimental con Juan Castillo ya va camino de los cuatro años. Sin embargo, vive un momento agridulce después de que el pasado mes de mayo su madre sufriera una recaída en su estado de salud, hasta el punto de que el presentador se ausentó de su trabajo en varias ocasiones para poder acompañarla al hospital y ser su inquebrantable apoyo en su dura lucha.

