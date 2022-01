Desiré Cordero, enamorada de nuevo: así es Simone Susinna, la superestrella de Netflix que la ha conquistado

Desde principios del mes de enero se rumorea que la modelo Desiré Cordero (29 años) y el actor Mario Casas (35) podrían haber puesto punto final a su relación sentimental. Efectivamente, en este caso, los comentarios que perseguían a la inaccesible pareja son ciertos: la ex Miss España y el intérprete ganador del premio Goya ya no están juntos.

La ruptura, que tuvo lugar el pasado otoño, ha sido tan discreta como el inicio y el propio transcurso de su romance, sobre el cual ninguno de ellos jamás llegó a pronunciarse en público. Sin embargo, la información que maneja EL ESPAÑOL en exclusiva es que la maniquí sevillana ya ha encontrado el amor junto a otro hombre.

Desiré Cordero y Simone Susinna en un montaje de EL ESPAÑOL.

Se trata, nada más y nada menos, que del actor y modelo italiano Simone Susinna (28). Este joven, natural de Lineri, Sicilia, puede que no sea muy famoso en nuestras fronteras, pero es toda una superestrella en su país y también a nivel global. Y esto no ha hecho más que empezar, pues es el antagonista de 365 DNI 2, la secuela de la polémica película de Netflix 365 DNI, uno de los filmes más vistos en la plataforma en 2020.

Según algunas informaciones, el largometraje donde se podrá ver a Simone Susinna metiéndose en la piel de Marcel -Nacho- Matos, un gánster español que pondrá en peligro la relación de Laura y Massimo, los protagonistas, se estrenará entre la primavera y el verano de este año 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simone Susinna (@susinnasimone)

En 2017, Susinna fue participante de L'isola dei Famosi, la edición italiana de Supervivientes. Cuando tenía 18 años, abandonó su patria chica para mudarse a Milán y probar suerte en el mundo de la moda donde triunfó, desfilando para grandes casas como Armani, su primer gran fashion show, y Dolce & Gabbana, de quien ha sido embajador durante varias temporadas.

Además, Versace y Guess, otras dos firmas de rango internacional, han contado con su imagen para algunas campañas publicitarias que él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram, donde le siguen casi 700.000 personas.

Este periódico ha podido conocer por fuentes cercanas a la enamorada pareja que Desiré Cordero y Simone Susinna han pasado unos días juntos en Italia recientemente. En concreto, la bellísima dupla de modelos ha sido vista paseando, feliz y cómplice, por las calles de Milán, donde han disfrutado de un sorprendente buen clima, de la gastronomía patria, acudiendo a diferentes restaurantes tipo taberna y derrochando amor por la ciudad de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simone Susinna (@susinnasimone)

En la última publicación que Desiré Cordero hizo para despedir el año 2021 preguntó a sus 284.000 seguidores: "¿Cuál es tu propósito para el 2022?". Entre el aluvión de comentarios que recibió, llamó la atención uno: el de Simone, que le devolvía la pregunta: "¿Y el tuyo?", junto al emoji de un corazón rojo. La respuesta de la sevillana no se hizo esperar: "Alguien que me quiera y que se quede conmigo... Amor, ¿y tú?". Susinna no dudó en responder rápidamente: "Te lo mereces", firmó con otro corazón.

Este cortejo público, que data del 3 de enero, complementa la información que maneja este medio y que sitúa a la pareja viviendo un momento glorioso en el ámbito personal y también en el profesional. Como curiosidad, en el pasado de Desiré Cordero y de Simone Susinna hay personas en común. Ella saltó a la vida pública en 2014 cuando se alzó con la corona de Miss España y justo en ese instante vivía un romance con Álvaro Ruiz (29), el hijo del exjugador del Real Madrid Fernando Hierro (53).

Por su parte, a Simone Susinna sólo se le conoce un amor español, la influencer Ana Moya (31). Fue el pasado mes de noviembre cuando EL ESPAÑOL publicó que Álvaro Ruiz y Ana Moya habían empezado un romance que ellos mismos confirmaron en sus horas momentos después de que este medio lo publicase. El amor, no obstante, se acabó entre ellos y ahora hacen vidas paralelas, como informó este diario en exclusiva el pasado viernes 14 de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simone Susinna (@susinnasimone)

Por la vida sentimental de Desiré Cordero han pasado algunos nombres conocidos a nivel local y también global. Tras Álvaro Ruiz, se enamoró del futbolista Enzo Rennella (33). A continuación, vivió un intenso affair de verano con Cristiano Ronaldo (36), una relación de cinco años con el futbolista argentino Joaquín Tucu Correa (27).

Para concluir, una breve relación de algo más de medio año con Mario Casas, a quien ha olvidado con Simone Susinna, el hombre de la mirada de hielo, como lo llaman en su país, por sus espectaculares y cautivadores ojos azules.

[Más información: Álvaro Ruiz, el hijo de Fernando Hierro, y la 'influencer' Ana Moya rompen su relación]

Sigue los temas que te interesan