Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro, y Ana Moya, enamorados: los detalles de su romance

El amor ha vuelto a llamar a las puertas de dos rostros conocidos de nuestro país. Álvaro Ruiz (28 años), excolaborador de El Chiringuito e hijo del futbolista Fernando Hierro (53), y la influencer Ana Moya (30) han comenzado una relación sentimental, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL por fuentes cercanas a la pareja.

El deportista y la empresaria llevan viéndose con asiduidad desde hace varias semanas y ambos se encuentran muy ilusionados. De hecho, este pasado martes, 23 de noviembre, ambos fueron invitados a la première de House of Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga (35), Adam Driver (38), Jared Leto (49) y Al Pacino (81), donde posaron por separado en el photocall, pero dentro se les pudo ver juntos y cómplices.

Por el momento, mantienen un perfil bajo y están siendo muy discretos con su vida personal, pero tampoco se ocultan. De hecho, Ana Moya, que es una de las influencers más respetadas del panorama social con casi 400.000 seguidores, ya ha compartido alguna que otra foto y vídeo de su razón de amor en los stories de su cuenta de Instagram, aunque sin demasiada evidencia. El pasado domingo por la tarde disfrutaron de una jornada juntos de risas y saltos en un conocido parque de camas elásticas para adultos en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Ruiz (@alvroruiz)

El nombre de Álvaro Ruiz llegó a los medios de comunicación especializados en corazón en el año 2014, cuando su entonces pareja, la modelo sevillana Desiré Cordero (28), fue elegida Miss España. Su romance, a caballo entre la capital de España y la capital hispalense, duró algo más de un año, pero aquello iba tan en serio que incluso Desiré llegó a vivir en casa de Álvaro junto al padre de éste, el exjugador del Real Madrid Fernando Hierro.

Tras su ruptura en 2015, poco más se supo de la vida sentimental de Ruiz, hasta que se conoció que había empezado una relación con Fiama Rodríguez (26), tronista de Mujeres, hombres y viceversa, que abandonó el programa de televisión precisamente por enamorarse del deportista. Como suele suceder en las familias donde hay una gran estrella en el sector que sea, Álvaro, que se siente muy orgulloso de su padre, tuvo dificultades a la hora de saltar al terreno de juego como puntal de un equipo, a pesar de que el fútbol es una de sus grandes pasiones.

"Me ha perjudicado el estar siempre en el punto de mira. Hay veces que no quería y siempre lo estaba. Cuando yo hacía algo bueno, era lo normal, y cuando hacía algo malo era malísimo. Una intensidad fuerte", desveló en el programa donde trabajaba. Además, destacó la presión que sintió desde niño en este sentido: "En el fútbol fue más complicado. Cuando era pequeño, no tenía esa fuerza mental para aguantar ciertos comentarios. A lo mejor fallaba un pase y me decían que era una vergüenza si mi padre me viera fallar ese pase".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Moya (@anamoyacalzado)

El caso de Ana Moya es diferente. Esta actriz, diseñadora, presentadora, influencer y empresaria nacida en Algeciras, en Cádiz, no proviene de una familia conocida. Todo lo que ha conseguido lo ha logrado por méritos propios y sin tener que arrastrar la a veces complicada y férrea estela de un apellido.

En abril del año 2016, Ana Moya ficha como camarera de la primera temporada del programa First dates de Cuatro. En ese momento ya estaba embarazada de cinco meses de su primer y único hijo, Mateo, que llegó al mundo en agosto de aquel año fruto de su relación con el modelo Álex Sánchez de Mora (30).

[Más información: Fernando Hierro, enamorado de una joven rubia con la que comparte un piso de lujo]

Sigue los temas que te interesan