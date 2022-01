María Ángeles Grajal, rota de dolor, llega a Madrid con las cenizas de Jaime Ostos

Los restos mortales de Jaime Ostos ya se enceutran en España. Su viuda, María Ángeles Grajal, ha aterrizado este miércoles 12 de diciembre procedente de Colombia, donde se encontraba junto a su marido disfrutando de unas vacaciones hasta la muerte de este a causa de un infarto. Acompaña de unos amigos, la doctora ha realizado el viaje más duro de su vida y, a su llegada, ha sido recibida por los cuatro hijos del diestro, Jaime y Consuelo, fruto de la relación de este con Consuelo Alcalá, Gisela, hija del maestro y Aurora Díaz Cano, y Jacobo, su único hijo en común.

Rota de dolor, la neumóloga se ha fundido en un gran abrazo con su hijo, sin poder evitar las lágrimas y compartiendo el sufrimiento por la pérdida del sevillano. Madre e hijo han caminado agarrados hasta el coche, dándose consuelo mutuo en estos momentos tan difíciles. Desde el aeropuerto se han dirigido a la casa que compartían en Madrid, a la que también han llegado los otros hijos del torero así como algunos amigos.

María Ángeles Grajal se ha fundido en un gran abrazo con su hijo Jacobo. Gtres

Días antes, tras conocer la muerte de su padre, Jacobo se mostraba abatido ante los medios de comunicación. "No puedo coger el teléfono a nadie, solo dar las gracias a la gente que me está escribiendo. Me es imposible ahora mismo. Lo voy a recordar como una gran persona, un gran hombre y un gran padre", expresaba. Unas palabras que compartía su madre, que desde el país americana aseguraba estar "destrozada". "Era mi vida. (...) Jaime era muy franco, muy sincero, pero la gente que de verdad le ha conocido le adoran, todos. Era un ser entregado, amigo de sus amigos. Un ser más noble y más generoso no lo he visto en mi vida", sentenciaba en el programa Sálvame.

Tras el homenaje que recibió en Colombia este 10 de enero, Jaime Ostos será recordado en un funeral que tendrá lugar el próximo jueves 20 de enero. "Todos estarán en Madrid el día 20 en el funeral, en la iglesia de Santa Bárbara y luego en Sevilla, a los dos días, le van a hacer un paseo con las cenizas, también por la Maestranza. Todo va a ser muy bello, pero muy duro", desvelaba María Ángeles.

Una vida intensa

Mari Ángeles Grajal, devastada, llega a España y se reencuentra con su hijo Jacobo

Jaime Ostos Carmona, conocido en los círculos taurinos por su valor hasta el punto de popularizarse el alias de 'Jaime Corazón de León' -apelativo que le atribuyó el crítico Gonzalo Carvajal por su fortaleza y deseo de triunfo-, nació en Écija, Sevilla, el 8 de abril de 1933. Era miembro de una acomodada familia de labradores ecijanos y su pasión por los ruedos se acabó imponiendo a la carrera de aviador civil para la que había llegado a preparase.

Pese a que se retiró de los ruedos en el año 1974, continuó toda su vida ligada a la que era su pasión. De hecho, a partir de esa fecha participó en festivales benéficos y estuvo presente en importantes corridas. El 23 de marzo de 2003, en su Écija natal, se le ofreció un homenaje y se inauguró un monumento en su honor. Ahora será la plaza más importante de la capital andaluza la que le dé su último adiós.

[Más información: Jaime Ostos, el torero 'corazón de león' que acabó en la prensa rosa: su intensa vida, en imágenes]

Sigue los temas que te interesan