El infierno de Consuelo Alcalá junto a Jaime Ostos: los malos tratos que sufrió por parte del torero

Jaime Ostos ha fallecido este sábado 8 de enero al lado del amor de su vida, su mujer María Ángeles Grajal (67 años). Así lo ha expresado Jacobo, el único hijo en común de ambos, durante un contacto telefónico con Viva la vida. A las declaraciones se ha sumado Gabriela, hija del torero y Consuelo Alcalá, su primera esposa y quien sufrió malos tratos físicos y psicológicos por parte del diestro.

El torero, quien ha muerto a causa de un infarto en Colombia, se casó con Consuelo Alcalá el 21 de octubre de 1960, cuando ella tenía 16 años de edad. Aunque durante su noviazgo la entonces joven percibió a Ostos como un protector, tal y como lo fue padre, sus entrañables momentos duraron muy poco. Luego, según la abogada, llegó la negrura y la oscuridad más terrible.

Su matrimonio duró nueve años y tuvieron dos hijos, Gabriela Ostos Alcalá y Jaime Ostos Alcalá. Inmediatamente después de su separación, la exmujer del diestro permaneció en el ostracismo mediático. Pero más tarde regresó a la vida pública para denunciar el infierno que vivió al lado del que fuera su marido.

Consuelo Alcalá y su hija Gabriela en 2005. Gtres

Consuelo Alcalá relató en los platós de televisión que su relación con Jaime Ostos fue una pesadilla desde el primer momento. Su duro testimonio cobró fuerzas cuando en 2005 publicó su libro autobiográfico La mujer del héroe. En el texto, la licenciada en Derecho contó que durante la luna de miel sufrió el primer puñetazo por parte del torero.

"No es una indignidad, sino una desgracia", expresó Alcalá durante la presentación de su obra en Madrid hace casi 17 años. Tal y como ella misma comentó, decidió ser "honesta" y hablar sobre una difícil situación por la que han pasado un sinfín de mujeres. "Cuando una mujer da un paso, lo damos todas", añadió entonces la expareja de Jaime Ostos.

Un año después, en una rueda de prensa para presentar el anexo de su libro, Alcalá volvió a pronunciarse sobre los momentos que pasó al lado del recién fallecido torero. "Sería bueno que él rectificara. Le tendría un respeto grande. Y tendría un respeto para sus hijos. No se puede llegar a esa edad para mentir", dijo entonces. "Que pueda arrepentirse, pues a mí me encantaría, porque así habría conseguido algo importante, dejar atrás la soberbia", añadió Consuelo cuando le preguntaron si Jaime Ostos llegó a reconocerle que cometió malos tratos durante su matrimonio.

Además, en aquella ocasión la letrada cuestionó al diestro como padre. "No sabía ni en que sitio de Estados Unidos había estado. A mi hijo le envié yo a estudiar a Estados Unidos con 17 años y según él estaba en un jardín de infancia. Y sin saber que kinder garden era, tampoco era mucho de fiar", expresó sobre su hijo Jaime, con quien Consuelo también mantuvo una sonada disputa.

Jaime Ostos y su hijo Jacabo durante un acto en Madrid.

Tal y como llegó a comentar María Ángeles Grajal, a Jaime no le gustó nada una dura entrevista que concedió Consuelo en el extinto ¿Dónde estás, corazón?, en Antena 3. "Grabó el programa mi hijo Jacobo y al día siguiente lo vimos en casa con él y Jaime, el otro hijo de mi esposo. Te puedo asegurar que a Jaime (hijo) le daba asco ver y escuchar las cosas que su madre decía de su padre. Por supuesto, todo es mentira, mi marido es un ser maravilloso. Nunca me ha puesto la mano encima, no es un maltratador. Nosotros tuvimos nuestras peloteras años atrás pero no me pegó", expresó la segunda esposa del fallecido diestro.

También es recordado el enfrentamiento que mantuvo Jaime Ostos con su primogénita, Gabriela, hasta que en 2003, en el espacio Sabor a ti, presentado por Ana Rosa Quintana (65) en Antena 3, el torero contactó en directo a su hija y le dijo: "Te llamo para decir que si quieres conocer a tu hermano Jacobo que tiene 18 años y no conoces, yo te espero en mi casa hoy para eso y además te digo que tu hermano Jaime acaba de llamar desde Miami y ha dicho que cuando tú estés en casa le llamemos. Te estamos esperando, un beso y hasta luego".

Hasta la mañana de este sábado, cuando el torero falleció a los 90 años, padre e hija mantuvieron una excelente relación. Gabriela ha reconocido en Viva la vida que no hay reencores y ha calificado al sevillano como "un hombre bueno y extraordinario".

Jaime Ostos junto a su segunda mujer, María Ángeles Grajal. Gtres

Ostos ha fallecido la mañana de este sábado en Bogotá, hasta donde se trasladó con su mujer, María Ángeles Grajal, para celebrar las Fiestas. Tenían previsto volver juntos a España este domingo, pero finalmente no ha podido ser. La muerte del torero ha sorprendido a todos, ya que se encontraba en perfecto estado tras superar algunos baches de salud. A pesar de su delicado estado físico -apenas pesaba 40 kilos-, contaba con cierta tranquilidad y no sufría ninguna patología grave.

Sobre Consuelo Alcalá apenas se conocen detalles. Ha decidido alejarse de los medios de comunicación y, desde hace un tiempo ha optado por no entrar en ningún tipo de polémica.

