Pepe Barroso Jr. y Gara Arias esperan su primer hijo

Pepe Barroso Jr. (25 años) y su novia, Gara Arias (25), van a vivir unas navidades muy especiales. Los exitosos y atractivos jóvenes han anunciado que serán padres el próximo año. Él es actor e hijo del fundador de la famosa firma Don Algodón, y ella es una prometedora modelo que ya ha sido imagen de algunas de las marcas.

La noticia, que se ha conocido este miércoles a través de las páginas de ¡HOLA!, llega en un momento muy especial para la pareja. El hijo del polifacético magnate Pepe Barroso -empresario de moda y dueño de la discográfica Pep's Record- es que más titulares de la prensa rosa e internacional ha acaparado en los últimos años. Y es que el joven estuvo saliendo con la cantante argentina Tini Stoessel (24), pero en marzo de 2018 rompían su relación, una historia idílica de amor que cautivó a los fans de ambos. Sin embargo, el actor ha encontrado a la mujer de su vida, Gara Arias.

La modelo demuestra en sus redes sociales su talento para el mundo de la moda. Su esbelto cuerpo y sus rasgos faciales la convierten en una promesa segura de las pasarelas. Pero de momento su novio Pepe Barroso le lleva la delantera también en cuestión de éxito en el universo de la moda. El joven ya ha protagonizado campañas de prestigiosas firmas de lujo como Giorgio Armani, Bvlgari, Hackett o Massimo Dutti Aunque su faceta preferida es la del mundo de la interpretación, donde destaca por haber participado en series como 45 revoluciones, Alta mar o Patria.

Sin embargo, en unos meses, el actor tendrá que interpretar el papel más importante de su vida y en el que debuta: el de padre. Además, hará abuelos por primera vez a sus padres, Pepe Barroso y Mónica Silva.

La joven pareja se conoció a través de su agencia, pues comparten representación en el mundo de la moda, y comenzaron su historia de amor hace un año. Pero fue en el mes de junio cuando su relación saltó al papel couché, pues fueron inmortalizados por los paparazzi disfrutando del mar de Ibiza en actitud muy cariñosa.

Ahora su noviazgo da un importante paso adelante con la próxima llegada de su primer bebé. Según indica la revista en la que se ha conocido el anuncio, Gara Arias ya ha superado su primer trimestre de gestación. "No me sienta muy bien la comida. He engordado un kilo en tres meses", ha revelado. Por su parte, el actor se muestra maduro frente a su nueva etapa vital: "Por supuesto, somos conscientes de lo que nos va a cambiar la vida", asegura.

Esta noticia llega en un momento en el que Barroso Jr. se encuentra inmerso en un proyecto laboral nuevo: el lanzamiento en Europa de Veganis, una firma de cosmética vegana. Y es que el joven muestra tantas inquietudes profesionales como su propio padre, el empresario que un día logró el éxito mundial con un rótulo de Don Algodón y cuyos ingresos invirtió en innovadores negocios dentro de la música y la cultura. En unos meses, ese imperio Barroso tendrá un nuevo heredero.

