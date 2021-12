Geraldine Larrosa rompe su silencio: “Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida”

Geraldine Larrosa (43 años), exmujer y gran apoyo de Carlos Marín en sus últimos días, se ha despedido públicamente del cantante con un desgarrador mensaje, difundido a través de su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos por respetar mi silencio doloroso. Quiero que todo el mundo sepa, la mayoría lo saben, pero lo vuelvo a repetir, que Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida", ha escrito la artista, conocida como Innocence, para describir una serie de fotografías en blanco y negro que muestra sus mejores momentos al lado de Carlos Marín, quien falleció el pasado domingo 19 de diciembre tras permanecer varios días ingresado en el centro médico Manchester Royal de Inglaterra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INNOCENCE (@innocence_es)

"Es la persona más buena del mundo, la persona más generosa del mundo. Este momento lo íbamos a repetir, pero no pasa nada, sé que el universo nos va juntar millones de veces, nos casará millones de veces eso no tengo duda", ha continuado Innoncence. "Te quiero con toda mi alma. Tu ahijada te quiere con locura. Yo sé que estás aquí a mi lado y al lado de nuestra familia, pero nos has dejado un inmenso vacío. Te quiero mi amor. Tu voz, tu alegría, tu cariño y tu humor están impregnado en mi alma. Eres mi gran amor que ha marcado el ritmo de mi corazón. Te quiero mi amor", ha finalizado la cantante, quien tal y como pudo saber EL ESPAÑOL estuvo junto a Carlos Marín en sus horas más críticas.

Si bien llevaban 12 años separados, de acuerdo con la información que maneja este periódico y tal y como ha quedado reflejado en el post de Geraldine Larrosa, la expareja de artistas tenía muy buena sintonía. Innocence y Carlos Marín mantuvieron una relación sentimental de 17 años, de los cuales siete estuvieron casados. Sin embargo, su matrimonio acabó en divorcio porque, según expresó el que fuera vocalista de Il Divo en 2015, eran tan amigos "que lo mejor era seguir siendo eso".



Carlos Marín y Geraldine Larrosa el pasado mes de octubre en un evento en Madrid. Gtres

Su ruptura no supuso ningún quiebre entre ellos y en todo momento se demostraron su apoyo. Tanto en lo personal como en lo profesional. En los últimos años, de hecho, Geraldine Larrosa colaboró con Carlos Marín en alguna de sus canciones y asistió como invitada especial a sus shows. El cantante de Il Divo, además, produjo varios de los proyectos artísticos de Innocence.

Más allá de su apoyo y vínculo profesional, Carlos Marín gozaba de ser el padrino de la hija de Geraldine Larrosa, Scarlett, fruto de su relación con el también actor y cantante Sergio Arce. Una niña de nueve años que, de acuerdo con la emotiva publicación de su madre, también echará de menos al cantante, quien se encontraba ingresado desde el pasado 8 de diciembre. Tal y como desveló este periódico, su estado era gravedad, tenía el oxígeno comprometido, permanecía entubado, en coma inducido y a la espera de los próximos pasos de su equipo médico. Sin embargo, su salud era crítica y nada se pudo hacer.

Su triste partida ha conmocionado a quienes siguieron su trayectoria y a aquellos que formaron parte de su entorno. Como Geraldine Larrosa, quien tres días después de su muerte se ha sumado a un sinfín de emotivos mensajes, difundidos a través de las redes sociales, para despedir a Carlos Marín.

