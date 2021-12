Carlos Marín, educado por Montserrat Caballé e impulsado por Simon Cowell: sus influyentes

Carlos Marín consiguió el éxito internacional después de que en 2004 debutara con Il Divo, el grupo creado por Simon Cowell (62 años), productor y representante británico que creyó en el talento del vocalista desde el primer momento.

"Cuando fui a hacer el casting de Il Divo, Simon Cowell estaba interesado. Pero llego y me encuentro una fila enorme con número. Yo iba con mi ego de cantante de ópera, y me dieron un número y a la cola. Mi exmujer me decía: 'venga, prueba'. Esperé una hora y me dijeron '¿te gustaría formar parte de un grupo?' Y yo dije 'no, no. Yo soy cantante de ópera'. Pasó una semana y Simon Cowell me llamó, me llevó a Londres y me contó lo del grupo. Y yo que 'no'. Y me volvió a llamar. Me convenció mi familia", comentó Carlos Marín durante una conversación con 20 Minutos en septiembre de 2018. Sin, duda, una anécdota que dejó claro que el fallecido artista contó con dos grandes impulsores.

Por un lado, su exmujer, Geraldine Larrosa (44), conocida artísticamente cono Innocence y quien lo animó a continuar con el casting de Il Divo. Ella era una de las personas que mejor conocía a Carlos Marín y, según pudo saber EL ESPAÑOL, uno de sus grandes apoyos en sus días más críticos. La expareja mantuvo una relación sentimental por 17 años, de los cuales siete estuvieron casados. De acuerdo con la información que maneja este periódico, si bien llevaban más de una década separados, tenían muy buena sintonía.

Por otro, Simon Cowell, el responsable de haber unido a Carlos Marín con Urs Bühler (50), David Miller (48) y Sébastien Izambard (48) para formar un exitoso grupo de música del que guarda los mejores recuerdos. Aunque ya no trabaja como representante de Il Divo, el productor británico sentía un gran aprecio por el fallecido vocalista. Así quedó reflejado en su emotivo mensaje de despedida en las redes sociales. "Me resulta muy difícil expresar con palabras cómo me siento en este momento. Estoy devastado porque Carlos Marín ha fallecido. Amaba la vida. Le encantaba actuar y siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día. Descansa en paz Carlos. Te echaré de menos", escribió el productor pocas horas después de se diera a conocer la muerte del artista, este domingo 19 de diciembre.

Carlos Marín falleció a los 53 años de edad tras permanecer en estado de gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro Manchester Royal de Inglaterra desde el pasado 8 de diciembre. Tal y como informó este medio, el artista se encontraba entubado, en coma inducido, bajo estricta observación y a la espera de los próximos pasos de su equipo médico. Sin embargo, su estado de salud era crítico y nada se pudo hacer por un artista que contó con los mejores maestros.

Aunque tenía un talento innato, en sus primero años de carrera Carlos María fue educado por tres grandes de la lírica española que, al igual que Geraldine Larrosa y Simon Cowell formaron parte de su selecto grupo de influyentes. El artista estudió canto con Alfredo Kraus, considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX; Jaume Aragall (82), distinguido tenor que ha actuado en los teatros más importantes del mundo interpretando las óperas más conocidas; y Montserrat Caballé, una de las más grandes sopranos del siglo pasado y a quien el vocalista de Il Divo despidió con un emotivo mensaje en octubre de 2018 tras conocerse su muerte.

"Querida Maestra Monserrat Caballé descansa en paz, otra de nuestras grandes voces del mundo se nos ha ido" expresó Carlos Marín, quien ahora ha dejado un gran vacío en aquellos que lo conocieron y en quienes siguieron su exitosa trayectoria.

