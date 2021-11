Tamara Falcó agota en 24 horas la medalla más especial de su primera colección de joyas

"Desde hace mucho tiempo quería dedicarle una colección de joyas a nuestra madre La Virgen". Estas fueron las primeras palabras de Tamara Falcó (39 años) al anunciar públicamente su debut como diseñadora de joyas. Su mensaje, compartido en las redes sociales junto a tres fotografías en las que ejerce de modelo con algunas de sus creaciones, ya daba pistas sobre lo que se podría encontrar en su primera propuesta joyera. Esta colección ha sido posible gracias a su colaboración con Tous, y solo horas después de su lanzamiento ya se podía confirmar su éxito.

El catálogo creado por la marquesa de Griñón consta de 10 piezas, pero entre todas ellas destaca una con especial intensidad, y que además es la favorita de Tamara: la medalla con la imagen de la Virgen María. Se trata de una joya de plata vermeil con siete topacios blancos de 2 milímetros y que se presenta en dos formatos, pequeño de 22 milímetros (por 200 euros) o grande, de 30 milímetros (por 250 euros). Creada en plata de primera ley recubierta de oro de 18 quilates con un espesor de 3 a 5 micras.

Tamara Falcó luciendo su medalla más exitosa con la imagen de la Virgen María. Tous

Al poder crear una pieza en honor a la figura cristiana por la que mayor devoción siente, se ha hecho realidad el sueño de Tamara de homenajear a su Virgen. Además, lo ha hecho a lo grande, ya que la medalla se ha agotado en tiempo récord. Apenas 24 horas han bastado para que no queden existencias en ninguno de los tamaños. Así lo ha confirmado la propia firma joyera a EL ESPAÑOL: "Se ha agotado ya. Se repondrá pronto, pero aún no podemos especificar la fecha exacta, no está disponible esa información".

De esta forma, se acredita un nuevo éxito de la hija de Isabel Preylser (70), que además de ser diseñadora de moda con su marca propia -TFP-, es una avanzada aprendiz de chef poseedora del título superior de cocina en escuela Le Cordon Bleu, colaboradora de El Hormiguero, influencer, embajadora de marcas y escritora, tras publicar el pasado 14 de octubre su primer libro Las recetas de casa de mi madre.

Sin embargo, ha sido el diseño de joyas uno de los proyectos más complejos de este año, tal y como confesó la propia Tamara en la presentación de su colección: "Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería que no había trabajado nunca, pero que engancha".

Su debut en el universo joyeros se ha llevado a cabo creando seis medallas, tres pulseras y un collar en los que aparecen tallados elementos de simbologías muy especiales y espirituales. Se basan en una estética sencilla, volviendo a la belleza clásica del arte y con trazos muy delicados. Precisamente ese mensaje que hay detrás de cada diseño es el hilo conductor de esta colección y a lo que mayor peso quiso dar Tamara Falcó en el proceso creativo.

Detalle de la medalla de la Virgen María de la colección Tamara Falcó x Tous. Tous

Entre la simbología que destaca en las diferentes joyas, se aprecia el uso de la cruz, que representa el equilibrio y la protección; la flor de Lis, que está vinculada con la fortaleza, el honor, la lealtad, la pureza y el equilibrio del cuerpo y la mente; la azucena, que da voz a la inocencia y la pureza y está relacionada con el amor y la bondad; y la estrella, que representa la luz, la energía, la inmensidad y la armonía.

En vista de cómo ha arrasado en ventas su joya fetiche, Tamara puede sentirse orgullosa de su labor en el taller de Tous, una firma para la que lleva años siendo su embajadora más fiel y con la que al fin ha pasado a la acción con una colección que refleja su fe cristiana y "su estilo más personal".

