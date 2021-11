Tamara Falcó lanza su primera colección de joyas en colaboración con Tous: así creó las 10 piezas

Tamara Falcó (39 años) se convirtió oficialmente en marquesa de Griñón el pasado 5 de marzo, y desde entonces sus compromisos profesionales no han parado de multiplicarse. A su ya conocida faceta como diseñadora de moda, se sumó la de chef con título superior de la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu, también es influencer y embajadora e imagen de marcas, y el pasado 14 de octubre publicó su primer libro Las recetas de casa de mi madre. Pero sus aventuras laborales este 2021 no han terminado. La hija de Isabel Preysler (70) ha vuelto a dar la sorpresa y ha debutado como diseñadora de joyas.

Esta nueva andadura ha sido posible gracias a su colaboración con la famosa joyería Tous para la que ha diseñado 10 piezas que, según indica la firma en su comunicado, reflejan "su personalidad y estilo".

Tamara Falcó ha diseñado 10 joyas en colaboración con Tous. Tous

Tamara se ha basado en su joya favorita: la medalla clásica. Y cogiendo esta base ha realizado seis medallas en las que aparecen tallados elementos de simbologías muy especiales y espirituales, y por otra parte, también presenta en su colección tres pulseras y un collar que muestran una belleza sencilla y trazos muy delicados. Las piezas están producidas en plata de primera ley vermeil -plata bañada con 3 micras de oro de 24 kilates- siguiendo diferentes métodos tradicionales utilizados en la elaboración de medallas.

Pero por encima del material empleado, destaca la simbología que Tamara ha escogido para dar forma a cada pieza. Ese mensaje que hay detrás de cada diseño es el hilo conductor de esta colección.

La cruz: sus cuatro brazos iguales crean una figura simétrica que representa el equilibrio y la protección.

Flor de Lis: vinculada con la fortaleza, el honor, la lealtad, la pureza y equilibrio del cuerpo y la mente.

Azucena: símbolo de la inocencia y la pureza por excelencia, y está relacionada con el amor y la bondad.

La estrella: representa la luz, la energía y la inmensidad, un símbolo del equilibrio y la armonía.

La propia diseñadora ha desgranado cómo ha sido el proceso de creación: "Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería que no había trabajado nunca, pero que engancha". Al ser la primera vez que la marquesa de Griñón se enfrentaba al trabajo de un joyero, ha estado en todo momento acompañada por el equipo de Tous, al que Tamara ha alagado porque "me ha permitido sacar lo mejor de mí". En ese mismo sentido, Falcó acentúa la gran responsabilidad que tenía al aceptar este reto, pero resalta que es "a la vez una puesta en valor que me demuestra la confianza que tienen en mí".

Algunas de las piezas de joyería creadas por Tamara Falcó. Tous

Por su parte, Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous, ha expresado lo que significa para ella y su empresa esta colaboración: "Es un nuevo paso, uno muy importante, en nuestra relación con Tamara". Del mismo modo, la empresaria deja claro que cada pieza creada por la diseñadora desprende su esencia "por todos los lados", porque "se ha implicado al cien por cien en todo el proceso y eso al final se nota en el resultado". Y ha añadido que la ganadora de MasterChef Celebrity 4 tiene las ideas "muy claras, sabe lo que le gusta y lo que no, además de un gusto muy personal", que ha definido con una mezcla de "elegancia y naturalidad muy fresca".

