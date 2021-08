Tamara Falcó, el comodín de sus hermanos: su estrategia para incrementar los negocios de la familia

Tamara Falcó (39 años) es una socialité de su tiempo que ha sabido crear la alquimia perfecta entre la esencia heredada de su madre, Isabel Preysler (70), su original personalidad y las plataformas virtuales, que hoy en día se hacen imprescindibles para cualquier rostro popular. Tras sus múltiples apariciones en televisión, gracias a su espontaneidad y a su desenfadado carácter, su figura se revalorizó, algo que ella ha sabido conducir por los cauces apropiados para exprimirlo al cien por cien. Instagram es hoy por hoy su campamento base, desde donde la estudiante de cocina promociona sus diferentes proyectos, inspira a su comunidad con sus personales looks y realiza colaboraciones con marcas de primer nivel.

Todo ello va en aumento, pues su perfil en esta red social ha superado ya la barrera del millón de seguidores y en sus publicaciones los me gusta se cuentan por miles, lo que denota lo interesada que su comunidad está en el contenido que genera Tamara. Esto último no pasa desapercibido para la marquesa de Griñón, que en un acto de generosidad, utiliza esta plataforma no solo para su propio beneficio, sino también para ayudar a sus hermanos.

'Look' de Tamara Falcó con gorra de Cocowi Brand. RRSS

Esta divertida firma fue fundada por su hermana Ana Boyer (32) y su marido, Fernando Verdasco (37). Son unos complementos informales que están adornandos con imágenes de frutas. Tamara, como experta en moda, ha mostrado en varias ocasiones la forma de integrar estas piezas en diferentes tipos de looks. Además, también ha animado a fotografiarse con estas gorras a su novio, Ínigo Onieva (31), y al hermano de ambas, Enrique Iglesias (46).

Sin embargo, este no ha sido el único proyecto que ha decidido promocionar entre su numerosa comunidad. Igual que ha tendido su apoyo a Ana, ha hecho lo propio con su hermana mayor, Xandra. Hace unos meses, la presidenta del Círculo Fortuny se embarcó en un proyecto vinícula con el que continuaba el legado de su padre, siempre muy vinculado a este sector. Xandra se alió con la bodega Sierra Cantabria para producir un vino "rosado, floral, vibrante y lleno de emoción" que lleva su nombre, XF Sierra Cantabria.

Fernando Ferdasco, Ana Boyer, Enrique Iglesias y Tamara Falcó en una imagen en la que el cantante luce gorra de Cocowi Brand. Redes sociales

A pesar de las garantías del producto, elaborado por una bodega con experiencia y soportado por Xandra, el proyecto pasó algo inadvertido, una circunstancia que Tamara ha querido solucionar poniendo todo de su parte para contribuir al éxito empresarial de su hermana. De esta forma, la marquesa ha mostrado su apoyo a este caldo, siguiendo sus pasos en el perfil que la marca tiene en Instagram. Y no se trata de un apoyo pasivo, pues es habitual que Tamara escriba comentarios en las publicaciones de este perfil, opinando sobre el vino. Con frases como "Delicioso XF", la marquesa asegura el buen sabor de este caldo tan especial para ambas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xandra Falco Girod (@xandrafalco)

De la misma forma, Tamara sigue en redes sociales Carmen Borja, la empresa de decoración puesta en marcha por Chábeli Iglesias (50). También es frecuente que las publicaciones que la primogénita de Isabel Preysler hace en su perfil personal sobre su proyecto, cuenten con el me gusta de su hermana. Así, la influencer demuestra lo importante que es para ella ayudar a sus hermanos en sus aventuras profesionales, dando esta promoción digital a sus productos. Esta es una publicidad muy significativa por la que numerosas marcas estarían dispuestas a pagar altas cifras.

Chábeli Iglesias en una imagen promocional de Carmen Borja. Redes sociales

[Más información:Tamara Falcó podría haber revelado el secreto que Isabel Preysler ocultó durante 50 años]

Sigue los temas que te interesan