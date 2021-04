La nueva faceta profesional de Chábeli Iglesias gracias a su madre y su hermana: descubrimos su estrategia

El pasado otoño, Chábeli Iglesias (49 años) compartía su primera foto en su cuenta de Instagram. Al lado de la misma, explicaba cómo se había decidido a dar este paso como parte del proyecto que iba a emprender: una colección de artículos textiles para el hogar. Pero, aprovechando esa ventana al mundo que suponen las redes sociales, durante estos meses ha querido mostrar algunas instantáneas de su vida privada o para posar como si fuese una auténtica influencer -llevando a muchos a preguntarse si le pedirá consejos a su hermana Tamara Falcó (39), experta en estas lides-.

JALEOS se ha puesto en contacto con Arantxa Pérez, de PR & Management, la agencia de marketing digital y especializada en influencers, para analizar algunos aspectos de ese perfil y, efectivamente, su hermana es una de las fuentes de las que bebe para dar forma a su cuenta: "Se está aprovechando de un conjunto de situaciones. El hecho de que un miembro de la familia tenga éxito, como es el caso de su hermana Tamara, pueden aprovecharlo los demás de forma positiva. El perfil de Chábeli ha tenido un auge aprovechando el buen momento de esta. Si tú lo miras, el corte de pelo es muy similar al de Tamara, y visualmente se parece mucho a ella. Es un perfil familiar que nada tiene que ver con el estilo de soltera independizada de su hermana, pero la ves y te recuerda a ella".

Esta es la imagen con la que estrenó su perfil, el 30 de septiembre de 2020. Instagram.

Durante la conversación telefónica, indica cómo "su renacer ha sido de la mano de su hermana". Porque a nadie se le escapa que Falcó ha revalorizado su imagen desde su participación -y posterior triunfo- en MasterChef Celebrity: tras aquello, le salieron varios proyectos profesionales. "Ella está intentando un poco lo mismo. Son una familia de mujeres empoderadas y ella no va a ser menos. Y no lo está haciendo mal: postea fotografías muy bonitas, es un perfil muy cuidado, muy de la revista de cabecera de la saga".

Y continúa en su análisis: "El tipo de fotografía es un poco más seria por su edad y atendiendo al target que tiene: una madre asentada de familia, ama de casa podíamos decir, porque no proyecta nada más que esa colaboración textil", añade antes de hacer entrar en escena a la segunda de las claras influencias que se observan en esta estrategia: "Es una imagen tan cuidada como la de la madre, Isabel Preysler (70), pero con el toque juvenil de su hermana. Es una madre elegante de familia que lo que en realidad le gustan son los eventos de la alta sociedad, pero está en el camino. Por eso se retroalimenta de ambas partes".

Foto de su dormitorio, utilizando ropa de la colección a la que presta su imagen, y en la que se observa ese corte de pelo similar al de Tamara. Instagram.

Arantxa resalta que Chábeli está tratando de ser una versión 2.0 de La reina de corazones: "Tal cual veo el perfil ahora, lo que está haciendo es tal cual lo que ha hecho su madre en las revistas con marcas con las que ha trabajado a nivel de portada, pero traducido a que ahora el boom está en las redes sociales. Y está tratando de hacer lo mismo, pero trasladado a Instagram". Lo justifica asegurando que no la ve aceptando pequeñas colaboraciones con marcas en redes sociales, sino que las bases que está sentando ahora van encaminadas a ligar su imagen a proyectos a largo plazo. Y eso lleva a pensar en Isabel Preysler, su unión casi vitalicia a Porcelanosa y cómo lo ha explotado, a lo largo de los años, en las portadas del corazón.

¿Qué es estrategia y qué no?

A pesar de que no parece que Chábeli esté buscando ser una influencer al uso, la experta indica que hay signos claros de una estrategia en la que hay tics habituales en esos perfiles: "La marca textil que tiene ella, al ser deco de hogar y puede usar diferentes estancias, alterna fotografías profesionales. Cuando una influencer saca una marca, siempre alterna imágenes más personales que dejen claro que es la marca que hay detrás y que lleva su sello, alternando: perfil personal-marca, perfil personal-marca e, incluso, alguna colaboración". Tras esta introducción, sentencia: "Eso es estrategia de marketing, que la gente tenga claro que lo que ella está publicando no es una foto de su casa, sino que tiene que ver con la marca: he diseñado este producto, lo estoy usando y mira qué bien queda en esta estancia. Se trata de replicar para educar al posible cliente".

Imagen junto a su marido que demuestra que utiliza instantes personales además de profesionales. Instagram.

En lo que no hay indicios de un plan encaminado a crear una imagen determinada es en el hecho de que, en un alto porcentaje de las imágenes compartidas, aparezca mostrando el mismo lado de su cara: el izquierdo. Sobre este extremo Pérez es clara: "Es una pose natural suya. Cuando te cogen para hacerte una foto, siempre tenemos como un gesto o un giro en la cara que se repite, que nos sale de manera natural. Esto es lo que le pasa a ella, quizás porque ha hecho muchas fotos en familia y le ha tocado estar en ese lado, mirando hacia ese lado y lo tiene como inercia".

Chábeli está poniendo los cimientos. Habrá que esperar para saber si cuenta con el mismo respaldo que su hermana Tamara y puede hacer de su imagen su modo de vida, después de muchos años apartada del foco mediático, o se queda en ese camino que indica la experta que ha emprendido. Material, pedigrí y mimbres para ello, tiene.

