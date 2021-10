Jesús Garmendia, exmarido de Ainhoa Arteta, sobre el divorcio de esta: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

Ainhoa Arteta (56 años) se encuentra en un momento delicado de su vida, sin embargo, no falta quien de la cara por ella. Así lo ha hecho Jesús Garmendia, el que fuera su marido: "Es una persona fantástica, pero de eso yo no voy a hablar porque yo creo que lo que tienen que conocer es la artista, la conocen y es la mejor", puntualiza el deportista.

El jinete explica cómo se encuentra la madre de su hijo Iker, tras la polémica que acompaña a su separación del militar Matías Urrea. Asegura que la vasca se está recuperando: "Está bien, está fenomenal, con el cariño de los suyos, que son muchos, y aparte la fuerza que ella misma tiene, ¿no? lo más importante, la fuerza de uno mismo y ella tiene una fuerza brutal o sea que no va a tener ningún problema en recuperarse y, por supuesto, con el cariño de su familia y de mucha gente que la quiere".

Garmendia resalta lo buena madre que es Ainhoa: "Sarah ya es mayor, vive más independiente y, bueno, Iker es más pequeño y necesita de su madre y sabe que es la mejor. Obviamente Sara sabe que tiene una mujer estupenda, una madre estupenda".

Jesús Garmendia, en la actualidad. Europa Press

En cuanto a sí está al tanto de lo que se ha dicho sobre el matrimonio de la artista y Matías apunta: "Uy, cuantas más informaciones tan raras es mejor estar lo más alejado posible y yo de verdad que lo estoy. Yo tengo una vida muy intensa y tampoco pierdo el tiempo en esas cosas y tampoco me gustan. No me gustan entonces la gente que me ha intentado decir algo le he dicho no, no hace falta que me digas nada. No quiero saber nada, lo intuyo porque al final sabes cómo funcionan las cosas y nada más".

Jesús insiste en que su ex es una buena persona y una gran artista advirtiendo que el tiempo pone a cada uno en su lugar: "A cada uno el tiempo lo pondrá en su sitio y eso es impepinable. Eso la gente puede decir misa, pero eso es lo importante. No tengo ninguna duda que Ainhoa a nivel profesional volverá a ser la mejor como lo ha sido siempre y como lo que a mí me apaña que es nuestro hijo pues no tengo ninguna duda que es la mejor".

Su cuarto divorcio

La noticia del divorcio de Ainhoa Arteta y Matías Urrea saltó a los medios a principios de septiembre, tras un episodio de salud complicado para la soprano en el que tuvo que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

Ainhoa Arteta y Matías Urrea, durante un evento el pasado mes de octubre. Gtres

Tras la separación de su exmarido, Matías Urrea, la cantante se trasladó a Bilbao para comenzar esta nueva etapa vital. La pareja ha decidido poner punto final a su relación. No es la primera vez que el matrimonio toma distancia en los últimos meses, ya que han sufrido serios altibajos y la relación entre ellos no es buena en la actualidad. Ambos tienen la firme intención de que la separación sea definitiva.

En noviembre de 2019 la intérprete se confesó sobre su agitada vida sentimental. Con gran sentido del humor, aseveró: "Me he casado cuatro veces, pero no soy nada promiscua. Me enamoro y me caso, y así me salen las cosas". Sobre su relación con el militar Urrea, Arteta desveló entonces: "No me pidió matrimonio en la primera cita. Coincidimos en una gala, quería sacarse una foto conmigo y con tantos galones le bromeé con que parecía un arbolito de Navidad y que esas fiestas le podía plantar en mi casa. Y así fue, en Navidad ya estaba en mi casa. Nos conocimos, intercambiamos teléfonos. Me empezó a conquistar porque me mandaba mensajes que eran poemas, y eso no lo había hecho ningún hombre. Lo que me acabó de ganar es que me mandó una foto del Hispania con todas las velas abiertas, que se relaciona mucho con mis mariposas blancas".

