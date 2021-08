Así ha sido la primera comunión de la mujer de Jaime Martínez-Bordiú: sin fiesta y enfado con la prensa

Hace unos días se hacía pública la noticia. Marta Fernández, mujer de Jaime Martínez-Bordiú (56 años) desde hace más de 10 años, y su mujer desde hace unos meses, celebraría su primera comunión en Marbella este pasado domingo por la tarde. Un paso muy especial en su empeño de abrazar la fe cristiana que, posteriormente, la empresaria tenía previsto celebrar con algunos de sus amigos en el chiringuito de lujo que ha inaugurado en la localidad malagueña este mismo verano.

"Llevo tiempo preparándome para este día. Me hace mucha ilusión. Es una fecha muy importante para mí. No la hice de pequeña y doy una pequeña celebración con los más amigos, como hacen los niños. Fue Jaime el que me fue llevando a la iglesia, a la Semana Santa y ahora he querido hacer la primera comunión que da fuerza cuando hay tragedias", confesaba Marta en declaraciones a Vanitatis, asegurando además que se trataba de un acto religioso, privado y muy serio.

Un acto que, al filtrarse a la prensa y a causa del endurecimiento de las restricciones en Marbella, la mujer de Jaime Martínez-Bordiú habría manifestado su intención de cancelar, intentando evitar que un momento tan íntimo y especial se viera enturbiado por la presencia de las cámaras. Esto es lo que publicaron ciertos medios de comunicación, pero no fue así. Lejos de cancelar su primera comunión, Marta ha recibido este sacramento como estaba previsto y lo ha hecho vestida de blanco -como manda la tradición-, y acompañada por su marido y por algunos de sus seres queridos.

Feliz y sin poder disimular su emoción, la empresaria se tomó varias fotografías para inmortalizar el momento, en el que, además, contó con una ayuda inesperada para mantener su privacidad. Y es que, intentando evitar que la prensa enturbiase su gran día, la policía vigiló con celo la entrada de la Iglesia en la que, en ese momento, la mujer de Jaime Martínez-Bordiú estaba recibiendo la primera comunión.

Tras el acto, era el propio nieto de Francisco Franco el que, molesto, confesaba su enfado con la prensa por publicar la noticia y 'amargarles el evento'. "Estamos contentos, pero fastidiados porque le habéis dado mucho bombo y como estamos en fase tres no se pueden hacer fiestas, íbamos a hacer algo privado, pero nada, hemos cancelado la fiesta. Marta está un poco triste porque no puede celebrarlo con amigos por la bola que le habéis dado, pero bueno, qué le vamos a hacer". Y añadía Jaime: "A ella le apetecía más intimidad". Además, Jaime ha aprovechado para explicar que "se ha celebrado la comunión, pero no la celebración. Íbamos a hacer una fiesta de amigos pero al final haremos una cena para 4 ó 5 amigos. Nos hemos escapado por la sacristía, pero quien hace la ley hace la trampa y nos habéis pillado".

Martínez-Bordiú y su pareja sentimental Marta Fernández contrajeron matrimonio el pasado 7 de abril en una notaría de Madrid, y en la más estricta intimidad debido a la pandemia. Tan solo tres fueron los testigos de su 'sí, quiero'. Más tarde, y ya convertidos en marido y mujer, ambos, que llevaban 10 años de relación, se desplazaron a un restaurante para celebrar su unión.

El ya matrimonio llevaba mucho tiempo con intenciones de formalizar su historia de amor, pero este momento se ha ido posponiendo en el tiempo, principalmente por la enfermedad y posterior muerte de Carmen Franco. Lo cierto es que este enlace llegó justo un año después de que la prensa recogiera unos rumores de crisis en la pareja. Sea como fuere, una delicada situación aquella que, a la luz de los últimos acontecimientos, no consiguió, de ser cierta, dar al traste con 10 años de intenso amor.

